Jever Interessante Wende im jahrzehntelangen Streit um den Addernhausener Fußweg: Der jeversche Verwaltungsausschuss hat per Beschluss festgestellt, dass die Widmung des Wegs nichtig ist. Das bedeutet: Die Stadt zieht sich komplett zurück und hat keine Verpflichtungen mehr. „Die Unterhaltung ist ab sofort eingestellt“, teilte Bürgermeister Jan Edo Albers mit.

Damit müssen die Anlieger und Eigentümer sich selbst einigen darüber, wie sie mit dem Weg umgehen. Bleibt der Weg bestehen, kann er nur als Privatweg genutzt werden. Die Verkehrssicherungspflicht und die Haftung liegen allein bei den Eigentümern.

„Die Anlieger wurden über diese Entscheidung informiert. Die Straßenschilder wurden demontiert“, berichtet der Bürgermeister.

Die handvoll Anlieger an dem rund 680 Meter langen Weg liegen seit Jahren im Clinch miteinander – es ging immer wieder darum, wer für die Reparatur von Schäden zuständig ist: Schon 2009 hatte die Stadtverwaltung Jever vorgeschlagen, den Weg zu entwidmen – das hatte die Politik abgelehnt. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass das Wegstück, offiziell als Radweg gekennzeichnet, gern von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Das hatten damals einige Anlieger begrüßt; sie hatten Unterschriften gegen die Entwidmung gesammelt.

2012 hatte Jevers Rat dann beschlossen, dass die Stadt nur noch eine Verkehrssicherungspflicht für eine Breite von 1,5 Metern übernimmt – und zwar auf dem Teil des Wegs, der von der Jeverschen Straße abzweigt und auch von landwirtschaftlichen Maschinen genutzt wird.

Vor ihrer Entscheidung hatten sich die jeverschen Ratsmitglieder nochmals intensiv mit dem Addernhausener Fußweg befasst. Auch die Anlieger waren angehört worden.

In den 90er Jahren war der so genannte Kirchpadd bereits vor Gericht: Damals hatte der Richter nicht in Frage gestellt, dass die öffentliche Widmung des Wegs gültig ist, berichtete Albers. Doch bei einer nun erfolgten erneuten Überprüfung des Widmungs-Verfahrens vom April 1970 wurde festgestellt, dass die Flurstücke, die die Widmung umfassen soll, nicht vollständig ins entsprechende Bestandsverzeichnis aufgenommen wurden. „Die Karte, die diesem Vorgang beigefügt ist, lässt ebenfalls keine unmissverständliche Deutung zu“, sagte Albers.

Und das bedeutet: Die Widmung von 1970 entspricht nicht den rechtlichen Anforderungen – und daraus folgt, dass keine Widmung nach Niedersächsischem Straßengesetz vorliegt.

Der Addernhausener Fußweg/Kirchpadd Der Streit der Anlieger und Eigentümer schwelt seit Jahren. Es geht um die Frage, ob der Weg durchs Moorland öffentlich genutzt werden darf. Man muss auf Karten schon genau gucken, um den Weg überhaupt zu erkennen: Er ist nur 680 Meter lang und überwiegend eine schmale Schotterstrecke, an beiden Seiten dicht bewachsen von Sträuchern und Bäumen. Blickt man über die Wiesen und Felder nach Norden, kann man Jevers Silhouette mit Schloss- und Kirchturm sehen. Blickt man nach Süden Richtung Addernhausen, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Den Weg, als „Karkpadd“ bekannt, soll es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts geben. Etwa 20 Spaziergänger und Radfahrer nutzen den Weg durchs geschützte Moorland regelmäßig, auch als Abkürzung. Das Problem: Einem Eigentümer des privaten Wegs missfällt das. Immer wieder wird der Weg blockiert. Für die handvoll Parteien, die wegen des Wegs im Clinch liegen, gibt es nur eine vernünftige Lösung: miteinander zu reden und sich zu einigen – notfalls eben auch vor Gericht.