Neugestaltung: Spielplätze: Umsetzung soll endlich starten

Jever Was tut sich eigentlich in Sachen Spielplatzplanung in Jever? Diese Frage treibt nicht wenige Eltern um, seit die Spielplätze nach der Corona-Schließung wieder geöffnet sind. In den acht Wochen der Schließung jedenfalls ist nichts passiert – dabei, so finden viele Eltern, wäre das der perfekte Zeitraum für Umgestaltungen gewesen.

Nicht wenige Eltern und Kinder schauen neidisch nach Schortens: Dort wurde die Corona-Schließung genutzt, um als weiteren Spielplatz den Platz Dettmar-Coldewey-Straße in Grafschaft neu aufzubauen. Damit hat Schortens seit 2018 nun die Hälfte seiner 16 Spielplätze neu gestaltet. „Und wir fahren sehr gern nach Schortens auf einen der neuen Spielplätze – sie sind wirklich toll. Schade, dass es in Jever nicht weitergeht“, sagt eine Mutter aus Jever.

75 000 Euro stehen zur Umgestaltung zweier Spielplätze in diesem Jahr bereit: Geplant sind der Ausbau des Bolzplatzes Danziger Straße und der Bau eines Zauns zwischen Kita Moorwarfen und Bolzplatz. „Diese beiden Plätze sind gesetzt“, betont Bürgermeister Jan Edo Albers auf Nachfrage: „Wir bereiten derzeit die Bürgerbeteiligung dazu vor und wollen endlich mit der Umsetzung anfangen.“

Daneben stehen noch die Bürgerbeteiligungen für die Spielplätze Georg-von-der-Vring-Straße und Schöfelwiesen/Brookmerlandring aus: Bei diesen Plätzen geht es darum, zu erfahren, ob nicht doch der eine oder andere stillgelegt werden könnte.

Laut Ratsbeschluss zur so genannten Spielleitplanung hatte die Politik der Verwaltung aufgegeben, bei jedem Spielplatz auf der Streichliste nochmals die Anlieger/Nutzer zu befragen. Der Erlös aus dem Verkauf stillgelegter Spielplätze soll in die Umgestaltung der übrigen Spielplätze fließen.

Die SPD-Fraktion im jeverschen Rat hat unterdessen beantragt, dass die Gremien so bald wie möglich die Spielplatzplanung wieder aufnehmen. Fraktionschef Dieter Janßen kündigt dazu eine eigene „Prioritätenliste Spielplatzaufwertung“ an.