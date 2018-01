Jever Der Bürgerverein Jever hat viele Vorstandsämter neu zu besetzen: Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr im Schützenhof gilt es, ein komplett neues Vorstandsteam zu wählen. Allein Vorsitzender Hanspeter Waculik und seine Frau Heidi, die als Vergnügungsleiterin die Veranstaltungen und Fahrten organisiert, wollen offenbar weitermachen.

„In den letzten Wochen habe ich mit vielen Mitgliedern viele Gespräche geführt, die mich bestärkt haben, den Bürgerverein weiter auf Linie im Sinne der Bürger zu halten“, sagt Waculik. Er habe auch von vielen Mitgliedern Bereitschaft signalisiert bekommen, künftig im Vorstand mitzuarbeiten. Sämtliche frei werdenden Posten können damit neu besetzt werden, so Waculik.

So stand bereits länger fest, dass die langjährige Schriftführerin Ingrid Pardey ihr Amt aufgibt, um sich anderem zuzuwenden, berichtet der Vorsitzende. Am 12. November – einen Tag nach seinem Wechsel von der SWG zur FDP – habe er dann ein Schreiben des bisherigen 2. Vorsitzenden Heiko Schönbohm und seiner Frau Margrit, Schatzmeisterin des Bürgervereins, erhalten mit der Ankündigung, sie würden zum Jahresende 2017 ihre Ämter niederlegen, berichtet Waculik. „Beide haben jahrelang diese Ämter bekleidet und ich finde es sehr schade, dass sie aus dem Vorstand ausscheiden.“

Waculik vermutet, dass das mit seinem Fraktionswechsel im Rat zusammenhängt: Wie berichtet, hatte er seinen Schritt zur FDP damit begründet, dass es immer wieder Differenzen in der SWG-Fraktion gegeben habe – zuletzt wegen seiner positiven Haltung zur Abschaffung des Fremdenverkehrsbeitrags. SWG-Fraktionschef Heiko Schönbohm hatte das als „Unfug“ zurückgewiesen.

„Ich habe den Bürgerverein immer politisch neutral geführt, doch nach meinem Ausscheiden aus der SWG wurde mir bewusst, dass der Vorstand bisher eine Hochburg der Sozialen Wähler Gruppe war“, sagt Waculik. Er will dieses Thema auch bei der Jahreshauptversammlung ansprechen, kündigt er an.

„Der Bürgerverein liegt mir sehr am Herzen. In den vergangenen Jahren war ich gern für den Bürgerverein da und ich möchte auch in Zukunft dafür Sorge tragen, dass das Vereinsleben unter dem Motto ,für alle Bürger zugänglich‘ weitergeht“, betont Waculik.

Er dankt allen Vorstandsmitgliedern für die Zusammenarbeit, außerdem allen, die den Vorstand tatkräftig bei allen Veranstaltungen und fast jede Woche beim Freitags-Frühstück im Graftenhaus unterstützt haben, und natürlich den Mitgliedern, die die Veranstaltungen und Reisen wahrgenommen haben: Nur so sei möglich, das umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen. „Ein klares Zeichen für mich, dass der Bürgerverein lebt“, betont Waculik.