Parteien: „Jever geht’s gut, Jever kann sich einiges leisten“

Jever „Wir müssen uns ja oft anhören ,Sozis können nicht mit Geld umgehen‘“, sagt Jevers SPD-Fraktionschef Dieter Janßen. Wahr sei: „Das können wir sehr wohl. Und wir können auch rechnen.“ Was Janßen zu dieser Feststellung bewogen hat, ist Jevers städtischer Haushalt. Denn der steht deutlich besser da als in manchen Nachbarkommunen.

Jever geht’s gut, Jever kann sich was leisten, sagen Janßen und seine Fraktionskollegin Elke Vredenborg sowie Stefan Fischer vom SPD-Stadtverband nach ihren Haushaltsberatungen. „Wir brauchen kein Sicherungskonzept und nehmen keine neuen Darlehen auf. Und im Portemonnaie ist auch noch Geld für das, was wir geplant haben.“ Mit rund fünf Millionen Euro Schulden liege Jever unter Landesdurchschnitt.

Investieren will Jever 2021 in die Modernisierung der Feuerwache Milchstraße und in die Paul-Sillus-Grundschule. Die soll bis 2023 zu einer Ganztagsschule erweitert werden, weil die geburtenstarken Jahrgänge kommen.

Wichtig ist der SPD die Sanierung der Wallanlagen. Und nicht nur dort könne sich Jever stadtplanerisch weiterentwickeln: Ein spannendes Projekt soll das ökologische Baugebiet auf dem ehemaligen Sportplatz Schützenhof werden. Die SPD plädiert für einen Architektenwettbewerb und dafür, das Projekt auf genossenschaftliche Füße zu stellen.

Die Baugrundstücke in den Schöfelwiesen finden nicht nur zur Freude der SPD reißenden Absatz.

In ruhigeres Fahrwasser komme Jever inzwischen bei den Kitas. Da die Stadt mehrere Kitas neu gebaut hat, pendele sich der Zuschussbedarf auf 3,43 Millionen Euro ein. Das seien nur 236 000 Euro mehr als letztes Jahr.

Freiwillige Leistungen wie Freibad, Bücherei, Theater oder Jugendhaus liegen nur zwei Prozent über dem Vorjahreswert. Das alles sei nicht nur wichtig für den Bürger, sondern auch für den Tourismus, glaubt die SPD. Elke Vredenborg kritisierte, dass Angebote wie das Jugendhaus zu den „freiwilligen Leistungen“ gehörten. Das sollten Pflichtaufgaben sein: „Denn wo man heute keine Jugendhäuser baut, da baut man morgen Jugendarrestanstalten.“

Noch keine Aussage trifft die SPD Jever, welchen Bürgermeisterkandidaten sie unterstützen will. Amtsinhaber Jan Edo Albers und Herausforderer Karl Oltmanns sind eingeladen, sich Anfang 2021 mit ihren Themen vorzustellen.