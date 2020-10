Politik: Auch in Jever werden keine Herbstfeuer brennen

Jever Weder CDU noch SPD und Grüne sehen Bedarf und Anlass, die im Frühjahr ausgefallen Osterfeuer nun im Herbst in Jever zu erlauben – so lehnten sie eine Debatte darüber im Rat ab und überließen die Entscheidung der Stadtverwaltung. Und damit war der Antrag der SWG-Fraktion, Feuer als gesellige Treffpunkte zu erlauben, chancenlos. Die FDP hätte zum Feuer ebenfalls Ja gesagt.

Beschlüsse des Stadtrats Aus- und Umbau der Paul-Sillus-Grundschule für den Ganztagsbetrieb: 4,9 Millionen Euro sollen bis 2023 verbaut werden. Außenbereichssatzung Sandel: Dort kann nun nachverdichtet werden – 7 Baugrundstücke sind möglich. Planung Schützenhofsiedlung: Auf dem bisherigen Kirchengrundstück kann ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Sanierung Freibad: Ein Antrag auf Förderung an den Bund wird auf den Weg gebracht. Ausbau Starenweg: Den Bau der Oberflächenentwässerung müssen die Anlieger anteilig mitfinanzieren.

Doch Bürgermeister Jan Edo Albers hatte zuvor erklärt, dass die Stadtverwaltung mit Blick auf die Infektionszahlen im Land kein Feuer erlauben möchte. „Wenn wir das erlauben würden, müssten wir gewährleisten, dass sich die Leute an die Corona-Regeln halten. Das ist fürs Ordnungsamt nicht umsetzbar“, so Albers. Und: „Ich glaube, es ist nicht die Zeit dafür.“

Das Feuer blieb das einzige Thema, bei dem Uneinigkeit herrscht – alle anderen Beschlüsse wurden einstimmig gefasst (siehe Infokasten).

Darunter auch der Nachtragshaushalt: Die Stadt Jever steht in der Corona-Krise durchaus gut da – unterm Strich liegt das erwartete Minus bei 749 000 Euro, das sind 231 500 Euro weniger als geplant. Grund sind zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer: 309 000 Euro mehr als angesetzt, werden an die Stadt fließen, insgesamt 4,9 Millionen Euro. Weil die Stadt vom Land zusätzlich eine Zuweisung von 1 Mio. Euro erhält, mit der coronabedingte Steuerausfälle abgefedert werden, stehen letztlich auf der Einnahmenseite aus der Gewerbesteuer wieder 5,9 Mio. Euro – wie in den vergangenen Jahren.

Dem gegenüber steht knapp 1 Mio. Euro, die die Stadt an Betriebe zurückgebucht hat, die beim Finanzamt eine Herabsetzung der Vorauszahlungen auf Null bewilligt bekommen hatten.

„Jever geht es relativ gut“ – darüber herrschte Einigkeit.