Jever Bei der öffentlichen Auslegung des Lärmaktionsplans für Jever sind keine Stellungnahmen bei der Stadt eingegangen. Das berichtete die Stadtverwaltung am Mittwoch im Bau- und Straßenausschuss. Zwar hätten sich einige Bürger den Plan angesehen, aber keine Einwände erhoben. Der Lärmaktionsplan – eine Maßnahmenkatalog gegen Lärm – wird im Rat am 1. November beschlossen.

Wie berichtet, sind 483 Jeveraner tagsüber Schallpegeln zwischen 50 dB(A) und 70 dB(A) ausgesetzt, 214 haben nachts Schallpegel zwischen 50 dB(A) und 60 dB/A) im Haus: Das ist Ergebnis der strategischen Lärmkartierung durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim. Zugrunde gelegt wurden dabei rechnerische Werte.

Jever ist wie alle Kommunen in Deutschland gehalten, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Wie sich zeigt, werden die Immissionsgrenzwerte „Tag“ der Verkehrslärmschutzverordnung von 70 dB(A) laut Lärmaktionsplan übrigens bei keinem Anlieger in Jever überschritten. Die Immissionsgrenzwerte „Nacht“ von 60 dB(A) werden bei zwei Anliegern im Gewerbegebiet überschritten – allerdings im Nachkommastellenbereich, gesonderte Maßnahmen sind nicht notwendig, so das Fazit.

Von Verkehrslärm betroffen sind in Jever besonders Teile der Wohngebiete im Norden durch die Bundesstraße 210 sowie durch die Landesstraße L 813 – Wangerländische Straße, Schillerstraße, Elisabethufer, Blaue Straße, Bahnhofstraße, Schützenhofstraße. Die B 210 weist laut Zählung ein Verkehrsaufkommen von 19 000 Fahrzeugen pro Tag auf, die L 813 an Knotenpunkten bis zu 9000 pro Tag.

Die Stadtverwaltung will gegen Verkehrslärm in Jever insbesondere den Fahrradverkehr und die E-Mobilität fördern Zudem sieht der Lärmaktionsplan vor:

• Tempo-30-Zonen in Wohnvierteln, vor Schulen, Altenheimen usw. mit Ausnahmen von Sammelstraßen.

• Lärmminderung durchs Fahrverhalten: gleichmäßiger Fahrfluss, niedrige Motordrehzahlen, Vermeidung unnötiger Fahrten.

• Rücksichtnahme: lärmreduziertes Verhalten beim Be- und Entladen, Ausschalten des Motors bei Standzeiten.

Lärmschutzkartierung Deutschland ist zur Umsetzung der so genannten Umgebungslärmrichtlinie der EU. Ziel der Richtlinie ist, den auf klassifizierten Straßen – Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie Autobahnen – entstehenden Lärm zu kartieren. Dabei werden nur klassifizierte Straßen berücksichtigt, deren Verkehrsaufkommen bei über 3 Mio. pro Jahr liegt. Als Quintessenz ist die Anzahl der vom Lärm betroffenen Bewohner zu berechnen. Sofern es zu Überschreitungen der zulässigen Lärmwerte kommt, sind Maßnahmen in Lärmaktionsplänen darzustellen. Die Kartierung und die Maßnahmen sollen spätestens alle fünf Jahre überprüft und überarbeitet werden. Für das Gebie t der Stadt Jever wurden bei der strategischen Lärmkartierung durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim die Umgehungsstraße B 210, die L 813 (Wangerländische Straße, Schillerstraße, Elisabethufer, Blaue Straße, Bahnhofstraße und Schützenhofstraße) sowie die K 94 (Sillensteder Straße und Jeversches Straße) berücksichtigt. Laut Auswertungen sind Überschreitungen der zulässigen Lärmgrenzwerte im Stadtgebiet Jever nicht zu verzeichnen.