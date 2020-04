Politik In Corona-Zeiten: SPD will Ankauf von Bauerwartungsland kippen

Jever Die Wirtschaftsentwicklung in Corona-Krisenzeiten wirft auch den Haushalt der Stadt Jever komplett über den Haufen. Was tatsächlich an Gewerbesteuer am Jahresende geflossen sein wird, kann zurzeit keiner voraussagen.

Die SPD-Fraktion in Jevers Stadtrat hat deshalb beantragt, dass die Stadtverwaltung einen Finanzplan aufstellt und einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringt. „Wir erwarten auch die Erarbeitung einer neuen Prioritätenliste für die unabdingbaren Investitionen und finanziellen Aufgaben mit einem strategischen Ausblick für die nächsten Jahre, zumal der Haushalt – unter ganz anderen Voraussetzungen als zurzeit – schon im Dezember verabschiedet wurde“, teilt Dieter Janßen für die SPD-Fraktion mit.

Seine Fraktion geht davon aus, dass das im Verhältnis noch hohe Gewerbesteuerniveau in Jever nicht gehalten werden kann, und die Mittel aus dem Finanzausgleich werden auch für Jever wesentlich geringer ausfallen. Heißt: Jever wird einiges an Einnahmen wegbrechen. „Schon zum Jahresende werden uns sicherlich Steuereinnahmen in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro fehlen“, vermutet Janßen.

Deshalb sei eine Finanzplanung notwendig, die sich der derzeitigen und künftigen Situation anpasst, so die SPD-Fraktion: „Wir müssen handeln, uns vorbereiten und können nicht abwarten, ob das Land zusätzliche kommunale Hilfen gewährt.“

Konkret fordert die SPD-Fraktion, den mit dem Haushalt verabschiedeten Ankauf von Bauerwartungsland in Rahrdum, zu kippen. Schon bei der Verabschiedung des Haushalts hatte die Fraktion gemeinsam mit den Grünen ein weiteres Neubaugebiet für unnötig erklärt.

„Wir werden so einer Ausgabe in dieser Situation auf keinen Fall zustimmen, weil wir auch der Meinung sind, dass es noch ausreichend Bauflächen gibt“, kündigt Janßen an. Auch zusätzliche 80 000 Euro für Veranstaltungen in Jever sollten nach Ansicht der SPD nicht ausgegeben werden. Stattdessen gelte es, sich auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren, fordert die SPD-Fraktion.