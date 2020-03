Regionalpolitik: Ziel: Gemeinsam das politische Gewicht erhöhen

Jever Zwei Jahre lang haben sie sich zusammengefunden: Die acht Grünen-Kreisverbände Friesland, Wilhelmshaven, Wittmund, Ammerland, Aurich, Emden, Leer und Wesermarsch haben sich vereint zum gemeinschaftlichen Verbund „Küsten-Grüne“.

Küsten-grün Der Regionalverbund arbeitet bei regionsübergreifenden Themen zusammen, organisiert gemeinsame Veranstaltungen und veröffentlicht gemeinsame Pressemitteilungen. Auf der Seite können zusätzlich zu den Infos und Terminankündigungen Mitglieder ihre Meinungen öffentlich machen und sich miteinander vernetzen. News werden obendrein auf dem Messenger-Dienst Telegram unter Kuesten-Gruen.24 angeboten. Vorausblick: Am 23. Mai feiert der Verbund Küsten-Grün das 40-jährige Bestehen der Grünen im Schloss Jever. www.kuesten-gruen.de

Ziel des Verbunds soll nicht die Aufhebung der Kreisverbände sein, sondern Informationsaustausch. „Wir wollen uns untereinander mehr vernetzen, um so unseren Forderungen mehr politisches Gewicht zu verleihen“, sagt Sina Beckmann von Frieslands Grünen. Und Ulf Berner (Wilhelmshaven) ergänzt: „Letzten Endes sind wir alle grün.“

Stattdessen will der Verbund den Kreisverbänden Hilfe zur Erarbeitung von Anträgen geben, so Berner. „Wir neigen hier oben sehr zum Kirchturmdenken, das müssen wir abbauen. Die Kreisverbände bilden eher Minderheiten ab, aber als Verbund hätten wir stärkeres Gewicht. Was beispielsweise in Wittmund gefordert wird, könnte auch für Jever von Relevanz sein“, sagt Dr. Arndt Hindriksen (Wittmund).

Vor allem der Küstenschutz brauche deutlich stärkeres Gewicht auf Landes- und Bundesebene. Daher fordert „Küsten-Grün“ mehr Engagement für den Schutz der Küsten – konkret mehr Geld vom Bund zusätzlich zu den 61 Millionen Euro vom Land. Berner sieht es so: „Es fehlt massiv an Willen von Land und Bund, zu investieren; wir verlieren Häfen deutschlandweit.“

Es sei sowohl landschaftlich als auch touristisch eine „Katastrophe“, meint Hindriksen: „Besonders bedrohlich ist die Lage auf Langeoog. Dort ist die einzige Süßwasserquelle gefährdet. Außerdem sind wir stark abhängig von den Touristen.“ Die Grünen sehen den Wasserstoff als „Energieträger der Zukunft“: „Wir haben die Flächen und die Ressourcen. Aber die Politik geht mit dem Thema bisher viel zu zaghaft um“, kritisiert Berner.

Auch die Nachwuchsgewinnung ist Thema: „Bei den jungen Leuten von Fridays for Future ist nach einem Jahr Demonstrationen der Frustrationsgrad sehr hoch. Es passiert einfach zu wenig“, resümiert Beckmann. „Wir haben viele junge Mitglieder in Wittmund, die sagen: Wir wollen etwas bewegen“, ergänzt Hindriksen.

Alle sind überzeugt, dass die Grünen besonders sind: „Was uns von anderen Parteien unterscheidet, ist, dass viele sich durch ihre Kompromissbereitschaft bis zur Unkenntlichkeit deformieren, um an neue Mitglieder zu kommen. Die Grünen legt mehr Wert auf feste Inhalte.“