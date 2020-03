Jever Es ist das „Schweizer Taschenmesser der Luftwaffe“: Hauptmann Marcel Frings und Oberleutnant Malte Schumm haben beim Frühstück des Seniorenbeirats die Aufgaben des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“ vorgestellt.

Dabei erfuhren die überwiegend weiblichen Gäste: Auftrag der Objektschützer ist, weltweit den Aufbau, Schutz und den Betrieb eines Flugplatzes sicherzustellen.

Die beiden Offiziere bezeichneten den Objektschutz der Luftwaffe als hoch spezialisierte Einheit, die viel mehr kann als reine Infanterie. „Das Objektschutzregiment ist mit seinen besonderen Fähigkeiten einzigartig“, erklärte Frings: Es vereint alle notwendigen Fähigkeiten für die Anforderung als „Kräfte der ersten Stunde“.

Neben Afghanistan sandte das Regiment seine Soldaten nach Mali, in die Türkei, in den Sudan und ins Baltikum. Zusätzlich stellte der Verband von 2003 bis 2015 auch Kräfte für die NATO Response Force. Mittlerweile sind knapp 3600 Soldaten von Upjever aus in die ganze Welt zu Auslandseinsätzen gegangen. Ein Auslandseinsatz dauert sechs Monate, danach bleiben die Soldaten 24 Monate am Standort, erfuhren Jevers Senioren. Personalprobleme, so die Antwort auf eine Frage, gibt es beim Objektschutzregiment nicht.

Frings bezeichnete die Objektschützer als Heeressoldaten in Luftwaffenuniform mit „Schwinge“ auf der Schulter. Ihre Hauptaufgabe ist, mobile und stationäre Objekte der Luftwaffe im Einsatz zu schützen, mit aufzubauen und die Einsatzlogistik zu gewährleisten.

Dafür werden Infanterie-, Brandschutz-, Pionier-, Einsatzlogistik- und Feldnachrichten-Kräfte vorgehalten. Zum erweiterten Aufgabenbereich gehört auch der Schutz der Flugabwehrraketengeschwader mit den Radaranlagen und Gefechtsständen der Luftwaffe.

Das Regiment mit weiteren Standorten Kerpen, Diepholz, Brockzetel und Wittmund, wird künftig komplett auf dem Fliegerhorst Upjever zusammengezogen. Die Objektschützer seien der Garant dafür, dass weltweit fliegende Verbände bereits nach kurzer Vorbereitungszeit gegen Angriffe und Störungen geschützt sind, betonten die beiden Offiziere.