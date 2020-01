Jever „Die Herausforderungen bewältigen, zusammenstehen und mehr als bisher zusammenhalten zum Wohl unserer Stadt“: Das hat Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers am Freitag beim ersten Senioren-Frühstück 2020 als Jahresmotto formuliert. Denn: „In Jever wohnt man nicht nur, hier lebt man in einer liebenswerten Kleinstadt.“

Was in und um Jever passiert ist und woran die Stadt zurzeit arbeitet, darüber berichtete der Bürgermeister in einer ganz „persönlichen Bürgerversammlung“ die jeverschen Senioren im Graftenhaus.

Mehr miteinander reden

Albers befürchtet als Nachteil der zunehmenden Kommunikation über Soziale Medien ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. „Persönliche Gespräche nehmen dadurch ab“, meint er. Es gelte deshalb, das Miteinander nicht zu verlieren, sondern es zu leben und zu erleben, um es so zu stärken. Und so würdigte der Bürgermeister Arbeit des Seniorenbeirats, zu dem das monatliche Seniorenfrühstück gehört, als einen wichtigen Beitrag dazu, das direkte Miteinander und Gespräch zu fördern.

Für 2020 gelte es, so Albers, das Schiff Stadt Jever im richtigen Fahrwasser auf Kurs zu halten. Rat und Verwaltung arbeiten eng zusammen, um nicht nur zu planen und zu diskutieren, sondern auch umzusetzen. Mit der nun auf neue Füße gestellten Bürgerbeteiligung als festen Bestandteil erhoffe er sich mehr Akzeptanz für Entscheidungen des Rates in der Bevölkerung. „Wichtig ist, dass einzelne kleine Punkte nicht zum existenziellen Problem ausgewalzt werden und sich dann um sich um des Kaisers Bart zu streiten“, betonte er.

In diesem Zusammenhang ging er auf das Thema Spielplatzplanung ein: Es zeichne sich zwar nur ein Minimalkonsens über die Umsetzung ab. Aber immerhin sei erreicht worden, dass der Rat erstmals in diesem Jahr viel Geld – nämlich 75 000 €Euro – zur Aufwertung von Spielplätzen zur Verfügung stellt. Wie berichtet, sah das Spielplatzkonzept vor, mehrere Spielplätze als Baugrundstücke zu verkaufen, um dann jedes Jahr Geld zur Aufwertung der bleibenden Spielplätze zur Verfügung zu haben. Doch der Rat hat die Verkaufspläne zum großen Teil nach Anliegerprotesten gekippt. Nun ist es an der Kämmerei, jedes Jahr Geld zusammenzusuchen, um Spielplätze auszubauen.

Und der im Freizeitzentrum geplante Mehrgenerationenspielplatz wurde ebenfalls vom Rat gekippt beziehungsweise auf Eis gelegt. Das Vorhaben würde mehr als 1 Million Euro kosten – weil die Stadt das Geld nicht hat, sollen die Pläne in zwei Jahren nochmals auf den Tisch kommen, um dann zu prüfen, ob Geld da ist.

Weitere Mietwohnungen

Dem Bürgermeister ist allgemein sehr wichtig, „etwas fürs soziale Leben“ in Jever zu tun – dazu gehört privater und sozialer Wohnungsbau. Albers kündigte den Bau weiterer günstiger Wohnungen für Bezieher kleiner Renten an. Die Wohnungsbaugesellschaft Friesland nutzt dazu Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau und ein weiteres Grundstück im Eigentum der Stadt.

Von dem Pflegebutlergebäude, so Albers, habe Jevers Stadteingang gewonnen und ein Schandfleck ist verschwunden. Jetzt bahnt sich an, dass an der Schützenhofstraße mit dem Umbau der alten Molkerei beim Edekamarkt Wichmann der nächste Schandfleck verschwindet. Der Rat hat die Umbaupläne des Eigentümers genehmigt.

Gleichzeitig gelte es für die Zukunft, Antworten auf den Rückzug im Einzelhandel zu finden und ohne planwirtschaftlichen Eingriff eine Verbindung von Wohnen und Einzelhandel zu schaffen, sagte der Bürgermeister.

Albers lobte das Ehrenamt und die Freiwillige Feuerwehr. Er hoffe, dass es in Jever nie zu einer Pflichtfeuerwehr für die Sicherheit der Bevölkerung kommen wird, wie es möglicherweise auf Wangerooge nötig ist. Darum sind die Investitionen für die Feuerwehr von großer Wichtigkeit. Denn in Jever gibt es viele historische Gebäude die nicht nur unterhalten, sondern auch vor Feuer bewahrt werden müssen.