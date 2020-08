SPD: Mehr Geld fürs Jugendhaus

Jever Nach einem Besuch im Jugendhaus Jever will die SPD-Fraktion in Jevers Stadtrat mehrere Anträge zur Ausstattung des JuZ in die Ratsgremien einbringen. So könnte nach Ansicht der Fraktion das Freizeitgelände, in dem die Xperimenta als Naturerlebniswoche stattgefunden hat, mit einfachen Mitteln unter Einbezug der Kinder weiterentwickelt und dann auch öfter genutzt werden.

„Jugendarbeit gehört für uns als Fraktion zur Daseinsvorsorge und ist eine Pflichtaufgabe. Deshalb müssen wir auch Sorge dafür tragen, dass die Rahmenbedingungen noch verbessert werden“, so Fraktionschef Dieter Janßen. Die SPD regt deshalb eine Erhöhung des Budgets und Verbesserungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes an.