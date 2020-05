SPD: Dorftreff unterstützen

Jever Die SPD-Fraktion im jeverschen Rat will die Dorfgemeinschaft Cleverns bei der Suche nach einem Dorftreff weiter unterstützen. Wie berichtet, war der Plan, den ehemaligen Dorfkrug umzubauen, an den überhand nehmenden Kosten gescheitert. In der jüngsten Fachausschuss-Sitzung war deshalb der Vertrag zwischen Stadt und Dorfgemeinschaft über die finanzielle Beteiligung an den Umbauplänen aufgehoben worden.

„Wir als Stadt sollten die Clevernser in ihrem Bemühen um ein neues Domizil auch weiterhin finanziell unterstützen“, beantragt jetzt die SPD-Fraktion. Laut Fraktionschef Dieter Janßen ist die Dorfgemeinschaft dabei, nach einer realistischen Alternative zu suchen. „Dafür benötigen die Clevernser auch Planungssicherheit und eine klare Perspektive.“

Deshalb beantragt die SPD, dass der bisherige städtische Förderanteil von 60 000 Euro neu veranschlagt und in den Nachtragshaushalt oder spätestens in den Haushalt 2021 aufgenommen wird. Da die bereits bewilligten Fördermittel mit Zweckbindung nun wegfallen, sollte zu gegebener Zeit an entsprechender Stelle auch ein neuer Antrag gestellt werden, so die SPD-Fraktion.

