Jever Jenaer Straße, Masurenweg, Milchstraße: Diese Spielplätze in Jever stehen nicht mehr zur Disposition. So konnte Ratsvorsitzender Karl Oltmanns (FDP) am Donnerstag in der Bürgerfragestunde die Anlieger des Masurenwegs beruhigen, die in die Ratssitzung gekommen waren, um einen Sachstand zu erfragen: „Dieser Spielplatz steht auf keiner Streichliste.“

Die Anlieger des Spielplatzes Brookmerlandring dagegen müssen sich noch etwas gedulden, bis feststeht, ob der Spielplatz stillgelegt und verkauft wird oder bestehen bleibt: Über diesen Standort wird in Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Schöfelwiesen nochmals beraten.

Spielplatz-Verkaufsliste Unstrittig ist der Verkauf der Spielplätze

• Am Mühlentief

• Johannes-Brahms-Straße Der Spielplatz Georg-von-der-Vring-Straße soll halbiert werden – ein Teil bleibt Spielplatz, ein Teil wird Baugrundstück. Noch offen ist, ob der Spielplatz Brookmerlandring zugunsten eines neuen Spielplatz in den Schöfelwiesen aufgegeben wird. Zu Brookmerlandring und Georg-von-der-Vring-Straße lädt die Stadtverwaltung nochmals zu Anliegergesprächen ein.

Unterschriften für Erhalt

Denn auch dort könnte ein neuer Spielplatz entstehen – und dann wäre der Spielplatz Brookmerlandring zumindest von der Abdeckung mit Spielplätzen her verzichtbar. Die Anlieger vom Brookmerlandring hatten bereits Unterschriften zum Erhalt des Platzes im Rathaus überreicht, weil ihrer Ansicht nach Kinder bei einem Wegfall zu weit zum nächsten Spielplatz laufen müssten.

Im Spielplatzkonzept des Fachbüros wird für den Spielplatz Brookmerlandring empfohlen, ihn zum Mittelpunktspielplatz aufzuwerten. „Und genau das wünschen wir uns“, sagte der Anliegersprecher.

Bevor über Schließung und Verkauf oder Erhalt dieses Spielplatzes entschieden wird, wird es eine Anliegerversammlung geben, versprach Bürgermeister Jan Edo Albers: „Dann können noch einmal alle Argumente vorgetragen werden.“

Auch mit den Anliegern des Spielplatzes Georg-von-der-Vring-Straße wird es nochmals Gespräche geben: Der Spielplatz soll nun nicht mehr komplett stillgelegt und als Baugrundstücke verkauft werden, sondern nur noch zur Hälfte.

Sozialwohnungen

Unstrittig sind die Verkäufe des Spielplatzes Am Mühlentief und des Bolzplatzes Johannes-Brahms-Straße: Die Fläche Brahms-Straße will die Stadt an die Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland übertragen, damit dort ein weiterer Wohnblock mit Sozialwohnungen wie im Normannenviertel entstehen kann.

Mit den Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen sollen andere Spielplätze in Jever und seinen Stadtteilen aufgewertet werden. Pro Jahr will die Stadt ab 2020 für 70 000 Euro zwei Spielplätze mit neuen Spielgeräten ausstatten.

Ob und wie es mit den Plänen zum Bau des Mehrgenerationenspielplatzes im Freizeitzentrum weitergeht, bleibt offen: Wie berichtet, hatte die Politik mehrheitlich beschlossen, die Pläne auf Eis zu legen, bis die Stadt wieder mehr Geld hat. 900 000 Euro hätte der Bau nach den Plänen gekostet, die in mehreren Workshops von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern der Jugendpflege erarbeitet worden waren.

Dann wurden die Planungen um den Aspekt Barrierefreiheit erweitert – und die Kosten schnellten um 400 000 Euro nach oben. „Wir hoffen sehr, dass dieser Spielplatz wieder auf die Tagesordnung kommt“, sagte Beate Berghaus (Grüne).