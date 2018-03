Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation

Um die Verkehrssituation im Bereich der Jahnstraße zu verbessern, sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: • Das vorhandene Verkehrsschild „Verkehrsberuhigter Bereich“ wird nach vorn an den Beginn des vorhandenen Parkplatzes gesetzt. • Um stärker auf die Einhaltung der Geschwindigkeit hinzuwirken, wird die Stadt zudem ihr mobiles Verkehrsdisplay auch in diesem Bereich einsetzen. Im verkehrsberuhigten Bereich, ausgeschildert mit dem blauen Schild Spielstraße, gilt für Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit. • Von der Fußgängerampel Jahnstraße/Wittmunder Straße bis in den verkehrsberuhigten Bereich hinein wird ein neuer Fußweg angelegt. Dadurch wird eine direkte Verbindung zum Sport- und Freizeitgelände geschaffen. Es entsteht eine Verkehrsinsel, die von den vorhandenen Büschen befreit und mit einer Blumenwiese bepflanzt wird.

• Für den Fahrradverkehr aus Richtung Sportplatz wird auf der Jahnstraße im Bereich der Kurve bis zum Ende des verkehrsberuhigten Bereichs durch eine entsprechende Einzeichnung auf der Straße eine Fahrradspur angelegt.