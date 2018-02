Jever Mit einem offenen Brief an Jevers Stadtrat haben die Anlieger des Sportplatzes Jahnstraße erneut auf ihre Forderung nach Lärmschutzmaßnahmen aufmerksam gemacht: Am Donnerstag überreichte eine Abordnung aus dem Wohngebiet hinter dem künftigen Sportforum das Schreiben an Bürgermeister Jan Edo Albers.

„Wir haben den Bürgermeister schon vor mehr als zwei Jahren mehrfach darauf hingewiesen, dass wir beim Ausbau des Sportforums Lärmschutz berücksichtigt sehen wollen“, sagte Karl-Eugen Helmer als Sprecher der Anlieger. Doch offenbar sei dieses Anliegen nie den Ratsmitgliedern mitgeteilt worden. Und im Bauantrag sei die Forderung ebenfalls nicht berücksichtigt worden.

Wie berichtet, beginnt demnächst der Ausbau des Geländes an der Jahnstraße: Zum bestehenden Kunstrasenplatz und dem Kleinfeld kommen nun noch ein großes Spielfeld mit Leichtathletik-Anlage und ein Trainingsplatz hinzu.

Der FSV Jever, der seinen Spiel- und Trainingsbetrieb nach Fertigstellung der Plätze vom Sportplatz Schützenhofstraße an die Jahnstraße verlegt, baut zudem ein neues Vereinsheim mit Umkleide- und Sanitärräumen.

Schon bei der Anliegerinfo der Stadt im Januar hatten die Bewohner der umliegenden Straßen bemängelt, dass kein Lärmschutz eingeplant wurde: Sie fordern den Bau eines Lärmschutzwalls. Die beiden Lärmgutachten, die im Bauantrag enthalten sind, zweifeln sie an und kündigen notfalls rechtliche Schritte an.

„Das Lärmschutzgutachten, das schon ein Jahr alt war, wurde den Anwohnern erst kurz vor der Versammlung bekannt, und damit zu spät, um noch vor der Baugenehmigung Einfluss nehmen zu können“, kritisieren die Anlieger in ihrem offenen Brief.

Und: „Im Flächennutzungsplan der Stadt Jever wird darauf hingewiesen, dass bereits im Vorfeld der Bebauung Konflikte vermieden werden sollen – das war durch die Informationspolitik des Bürgermeisters leider nicht möglich“, bemängeln sie.

Auf dem Sportplatzgelände haben unterdessen die vorbereitenden Maßnahmen zum Ausbau begonnen: Dort wurden Bäume gefällt und Sträucher entfernt, um Platz für das neue Fußballfeld zu schaffen. „Dort fand gewaltiger Kahlschlag statt – Bäume müssen weichen, damit Bagger rollen können. Ein trauriges Zeichen für Umweltschutz“, sagt Bärbel Venerius.