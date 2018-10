Jever Wo und wie sollte die Stadt Jever Fundsachen versteigern? Die Soziale Wählergemeinschaft (SWG) und die FDP im jeverschen Rat hatten den Vorschlag gemacht, die Versteigerung im Wechsel auf den Dorffesten in Moorwarfen, Cleverns und Sandelermöns sowie auf einem der Stadtfeste abzuhalten und somit dort für eine zusätzliche Attraktion und mehr Publikum zu sorgen.

Doch die Stadt Jever lehnt das ab und will am bisherigen Modus festhalten: Sie will die Fundsachen wie bisher einmal im Jahr auf dem Gelände des städtischen Bauhofs im Gewerbegebiet versteigern. Die Stadt begründet das mit den anfallenden Transportkosten und dem notwendigem Personalaufwand.

„Stinksauer“ sei seine Fraktion über diese Begründung, so Udo Albers von der SWG. Die SWG gehe davon aus, dass sich die Ertragssituation oder die Erlöse der Fundsachenversteigerung deutlich steigern ließen gegenüber der bisherigen Praxis und sich der Mehraufwand damit relativiert. „Außerdem erhalten mehr Bürger die Chance an einer solchen Versteigerung teilzunehmen“, meint Albers.

Wenn die Stadt Jever, so die SWG-Fraktion, einen strikten Sparkurs fahren würden, hätten wir sicherlich den Beschlussvorschlag ohne Murren geschluckt. „Aber ein solcher Sparkurs ist nicht zu erkennen“, moniert die SWG und nennt den auch von ihr befürworteten zukünftigen „Blaulichttag“ oder die Wiederbelebung der Städtepartnerschaft mit Cullera. Die hierfür anfallenden Kosten für den jeverschen Steuerzahler lässt die SWG Fraktion jetzt aktuell per Anfrage klären.

Übrigens: Die Nachbarkommune Sande versteigert ihre Fundsachen – überwiegend Fahrräder – auf dem Sander Markt. Im Juli fanden dort 21 Fundfahrräder von 30 für insgesamt 392,50 Euro neue Eigentümer.