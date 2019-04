Jever Das Graftenhaus soll auch in Zukunft Sitz der Tourist-Info der Stadt Jever bleiben. „Es kann auch ohne Umzug gehen“, sagt Bürgermeister Jan Edo Albers: Das ist ein Ergebnis der interfraktionellen Sitzung, in der sich am 28. März alle Ratsparteien nochmals intensiv mit dem Tourismus-Konzept auseinandergesetzt haben.

Zu wenig Platz

Wie berichtet, war das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Tourist-Info im Graftenhaus viel zu wenig Platz hat und dass das Nebeneinander von Bürgerbegegnungsstätte und Tourismus-Büro nicht reibungslos klappt. Die Tourismus-Experten hatten deshalb angeregt, die Tourist-Info auf die andere Straßenseite an den Schlossplatz zu verlegen.

Insbesondere SPD- und SWG-Fraktion, die sich damals intensiv für den Graftenhaus-Neubau eingesetzt hatten, war das sauer aufgestoßen.

Tourismus-Konzept Stadt- und Kulturerlebnis, Genuss und Shopping sowie Naturerlebnis: Das macht die Stadt Jever als Reiseziel aus. Interessante Zukunftsthemen sind laut Tourismus-Gutachten der Firma ift-Consulting in Köln ein steigendes Heimatbewusstsein, der Wunsch nach Entschleunigung und ein steigendes Gesundheitsbewusstsein. Jever sollte durch neue Angebote die Themen „Genuss“ und „Entschleunigung“ aufgreifen. Langfristiges Ziel sollte die Entwicklung Jevers zur „Friesischen Premiumstadt“ sein, in der Qualität und Entschleunigung mit Bezug zur friesischen Kultur gelebt werden. Das vorhandene Veranstaltungsangebot – vor allem von Einheimischen wahrgenommen – sollte dazu so ausgebaut werden, dass es auch für Urlauber und Besucher interessant wird. Dazu müsse eine gezielte Vermarktung erfolgen.

Laut Albers hat die weitere Beratung übers Tourismus-Konzept ergeben, dass durch eine verwaltungsinterne Umstrukturierung eine Personalaufstockung in der Tourismus-Abteilung möglicherweise nicht notwendig ist. Dass die Entscheidungsprozesse laut Gutachten viel zu lange dauern, könnte dadurch gelöst werden, dass der Rat den städtischen Touristikern mehr Spielraum gibt – dann müssten Entscheidungen nicht erst in die Ratsgremien.

„Wir wollen im ersten Schritt dafür sorgen, dass die Beratung von Gästen der Marienstadt in der Tourist-Info sich qualitativ verbessert“, so der Bürgermeister.

Hoher Anspruch

Vor der Umsetzung weiterer Maßnahmen, die im Tourismus-Konzept aufgelistet sind, soll eine Prioritätenliste erstellt werden. „Das Konzept hat einen hohen Anspruch. Den wollen wir durchaus erfüllen – aber mit Augenmaß“, so Albers. Vor allem muss die Umsetzung mit den Möglichkeiten des städtischen Haushalts konform gehen. „Für die Stadtverwaltung ist eine Maxime, dass die jeversche Bevölkerung damit nicht weiter belastet wird“, betonte der Bürgermeister.

Und sollte sich dann herausstellen, dass das Budget der Tourist-Info – aktuell 20 000 Euro – aufgestockt werden muss, „dann müssen wir mit Jevers Gewerbe über eine freiwillige Aufstockung sprechen“, so Albers.

Er schlägt außerdem die Gründung eines Tourismus-Beirats vor – aus Vertretern der jeverschen Interessengruppen und Ratsleuten – als beratendes Gremium, das auch Ideen einbringen kann. Beraten wird darüber im Fachausschuss am 25. April.