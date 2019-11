Jever /Wangerooge Zuerst soll die Kreisverwaltung Friesland mit Wangerooges Rat und Verwaltung über die Pläne für einen Kindergarten-Neubau auf der Insel diskutieren. Danach will der Kreistag auch über die Aufnahme der Planungen für den Kindergarten-Neubau beschließen: Dieses einstimmige Votum fasste am Donnerstag der Kreis-Bauausschuss.

Wie berichtet, will der Landkreis als Träger des Wangerooger Kindergartens ein neues Kindergartengebäude bauen. Das Kuratorium aus Vertretern des Landkreises, des Kreisverbands Jeverland des Deutschen Roten Kreuzes als Betreiber sowie Wangerooges Bürgermeister, Sozialausschussvorsitzendem Uwe Osterloh (SPD) und Mandy Bär als Elternvertreterin hatten mehrere Varianten geprüft. Am Ende sei mehrheitlich die Entscheidung für den Neubau auf dem Grundstück Charlottenstraße gefallen, so die Kreisverwaltung.

„Wir wollen mit der Planung beginnen, weil im Sommer auf der Insel nicht gebaut werden darf“, betonte Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch. Und: „Wir müssen irgendwie mal weiterkommen“, drückte sie aufs Gaspedal.

Doch SPD-Fraktion und CDU-Fraktion nahmen das Tempo heraus: „Wangerooges Gemeinderat hat einstimmig gesagt, dass er keinen Kindergarten-Neubau will“, hielt Axel Homfeldt (CDU) dagegen. Er halte die Vorgehensweise der Kreisverwaltung über die Köpfe der Wangerooger hinweg für „sehr unglücklich“: „Damit schaffen wir in Friesland ein Klima, das wir nicht brauchen.“ Er beantragte, dass am Gespräch mit Wangerooges Rat und Verwaltung auch die Fraktionsvorsitzenden im Kreis teilnehmen.

Auch Anne Bödecker kündigte an, die SPD wolle erst beschließen, wenn eine Stellungnahme Wangerooges und die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für den Betrieb im sanierten Kindergarten Jadestraße und im Neubau gegenübergestellt werden können.

Die eingehende Beratung soll nun im nichtöffentlichen Kreisausschuss am 11. Dezember geschehen.

Heide Bastrop, CDU-Kreistagsabgeordnete und zugleich DRK-Vorsitzende und damit Mitglied des Kindergarten-Kuratoriums widersprach Vogelbuschs Aussage, die Gemeinde habe das Gebäude Jadestraße noch gar nicht gekauft. das Kindergartengebäude ist bereits im Gemeindebesitz. „Ja, wir müssen den Kindergarten angehen, aber wir können uns nicht gegen die Insel-Gemeinde stellen“, betonte sie – auch wenn sie den Neubau für eine gute Entscheidung halte.

Dass die Wirtschaftlichkeitsberechnung von der Gemeinde Wangerooge noch nicht vorliegt, liegt unter anderem daran, dass die Kreisverwaltung Friesland noch nicht die dafür erforderlichen Zahlen geliefert hat.