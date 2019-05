Jever /Zerbst /Cullera Spannende Wahlnacht für Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers: Er hatte stets das Geschehen in Jevers Partnerstädten Zerbst und Cullera in Spanien im Blick: In beiden Städten fanden parallel zur Europawahl Kommunal- und Bürgermeisterwahlen statt. Sowohl Jordi Mayor in Cullera als auch Andreas Dittmann in Zerbst standen zur Wahl.

Beiden drückte Jevers Bürgermeister fest die Daumen – „beide haben so viel für die Städtepartnerschaft getan. Ich würde gern mit ihnen weiterarbeiten“, sagte Albers.

Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Andreas Dittmann (SPD) wurde mit 78,9 Prozent als Bürgermeister der Stadt Zerbst wiedergewählt. Er steht seit 2002 an der Spitze der jeverschen Partnerstadt.

„Ich freue mich sehr, dass wir unsere freundschaftliche Zusammenarbeit für die Partnerschaft Zerbst-Jever fortsetzen können! Heute ist ein guter Tag für Zerbst und für unsere Städtepartnerschaf“, gratulierte ihm Jan Edo Albers.

Auf Dittmanns Herausforderer, AfD-Kandidat Steffen Damman, entfielen 21,1 Prozent der Stimmen.

Auch Jordi Mayor in Cullera bleibt Bürgermeister: Seine Partei, die Partido Socialista Obrero Español (PSOE) – Spanische Sozialistische Arbeiterpartei, holte 63,56 Prozent der Stimmen und mit 14 Sitzen im Stadtrat die absolute Mehrheit.

In Spanien wählt der Stadtrat den Bürgermeister. Neben den Sozialisten trat in Cullera die Partido Popular (PP) – spanische Volkspartei mit Juan José Grau als Bürgermeisterkandidat an und holte drei Sitze; die Partei Compromis mit Hugo Font und die Cuidadanos mit José Palacios Rafael de la Cruz errangen jeweils zwei Sitze im Stadtrat. Der Bürgermeister wird in der konstituierenden Sitzung des Rates gewählt.

„Ein Riesenerfolg für Jordi Mayor! Herzlichen Glückwunsch“, gratulierte Jevers Bürgermeister seinem spanischen Amtskollegen.

„Der Wahlausgang in Zerbst und Cullera ist optimale Voraussetzung dafür, dass sich die Städtepartnerschaften entwickeln, weil beide Bürgermeister für die Freundschaft mit Jever brennen. Beide haben verdient gesiegt, weil sie mit unglaublicher Energie für ihre Städte arbeiten und das beste herausholen“, freut sich Jan Edo Albers.