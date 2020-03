Kommunales: Rathäuser führen Schichtbetrieb ein

Jeverland Nach dem Wangerland haben auch die Städte Jever und Schortens angekündigt, dass für April und Mai keine Gebühren für – ohnehin ausfallende – Kinderbetreuung in den Krippen und für Randbetreuung und Mittagessen in den Kindergärten erhoben werden. Das gilt nicht für Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung betreut werden.

Die Stadt Schortens weist darauf hin, dass das nicht bedeutet, dass Kindergärten und Krippen bis Mai geschlossen bleiben. „Zurzeit gehen wir von einer Schließung bis zum 19. April aus“, so Bürgermeister Gerhard Böhling.

• Schichtbetrieb

Wie in Sande bereits praktiziert, wird auch das Schortenser Rathaus in den Schichtbetrieb gehen: Ab Montag, 29. März, arbeiten im Rathaus Heidmühle alle Fachbereiche mit zwei sich abwechselnden Teams – eingeschlossen der Bürgermeister und seine Allgemeine Vertreterin Anja Müller. „Die Einhaltung des Datenschutzes bleibt selbstverständlich auch im Homeoffice weiterhin gewährleistet“, betont Böhling. Und: „Die Bürgerinnen und Bürger haben keine Nachteile, da wir zu den Öffnungszeiten des Rathauses nach wie vor erreichbar sind.“

Die Stadt Jever führt vom 30. März bis 26. April ebenfalls Schichtbetrieb für die gesamte Verwaltung ein. In dieser Zeit wird die Stadt weiter telefonisch, schriftlich oder per E-Mail erreichbar sein.

Auch die Kreisverwaltung Friesland arbeitet in zwei Schichten – eine im Kreisamt, eine von zu Hause aus. Die Regelung gilt bis 30. April.

• Fremde Kennzeichen

Nach der Sperrung Frieslands für Urlauber und Zweitwohnungsbesitzer erhält die Gemeinde Wangerland immer wieder Hinweise auf fremde Autokennzeichen – insbesondere aus Nordrhein-Westfalen. Weil die meisten der Autobesitzer tatsächlich Einheimische mit Erstwohnsitz im Wangerland sind, gibt die Gemeinde Wangerland auf Nachfrage unter Tel. 04463/989 119 Nachweispapiere aus, die hinter die Windschutzscheibe gelegt werden können.

• Fördermöglichkeiten

Die Stadt Jever wird in Kürze unter www.stadt-jever.de über die Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes gebündelt informieren. Für Anfragen stehen zudem die Mitarbeiter der Fachabteilung Finanzen unter Tel. 04461/ 939 229 und 939 228 zur Verfügung.

• Lokal kaufen!

Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers ruft zudem dazu auf, die Angebote der Gewerbe- und Gastronomiebetriebe mit dem Bring- und Abholdienst in Anspruch zu nehmen: „Aufschiebbare Anschaffungen sollten nicht über die Online-Plattformen bestellt werden, sondern bis dahin aufgeschoben werden, wenn ein Einkaufsbummel mit nachbarschaftlichen und freundschaftlichen Begegnungen wieder möglich sein wird.“