Langendamm Einen Blick auf die kaputten Straßen in Varel wollen künftig die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Bauen, Liegenschaften, Straßen und Verkehr werfen. In der Sitzung am Montagabend herrschte darüber große Einigkeit. Uneins war man sich hingegen dabei, welche Straßen man zuerst angehen will.

Der Antrag, Varels Straßen einmal in Augenschein zu nehmen, kam von Zukunft Varel (ZV). Es sei bei einer von Zukunft Varel veranstalteten Informationsveranstaltung zum Thema Straßen und Bürgersteige deutlich geworden, dass viele Vareler mit dem Zustand der Straßen und Wege unzufrieden seien, erklärte Sabine Kundy (ZV). Gerade für Menschen mit Rollstühlen und Gehhilfen stellten die Wege oft unüberwindbare Hindernisse dar. Auf den Straßen lägen die Kanaldeckel zum Teil deutlich über oder unter dem Niveau des Straßenbelags, was zu Stößen im Auto und Lärm für die Anwohner führe. Daher wolle man sich die Straßen einmal selbst mit allen Ausschussmitgliedern anschauen, um dann das weitere Vorgehen besprechen zu können.

Prioritätenliste bilden

Bauamtsleiter Jörg Kreikenbohm schlug vor, die etwa 400 Straßen der Stadt in eine aus fachlicher Sicht sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Die Straßen würden nach verschiedenen Kriterien bewertet, einerseits nach dem Zustand aber auch danach, ob es sich um eine Durchgangsstraße oder eine Sackgasse handelt. Auf diese Weise könne man die 20 schlechtesten Straßen heraussuchen.

Hergen Eilers (CDU) hält das für die einzig sinnvolle Herangehensweise: „Wenn wir insgesamt besser werden wollen, brauchen wir so eine Kategorisierung.“ Für kleinere Arbeiten habe man ja bereits zwei Pflasterer angestellt.

Kritik gab es dagegen aus Richtung Zukunft Varel: „Jetzt wird es wieder kompliziert gemacht, weil man es eigentlich gar nicht möchte“, sagte Karl-Heinz Funke. Das Thema sei doch nichts Neues. Die Verwaltung habe Hinweise aus der Bevölkerung und der NWZ. Die sollen aufgenommen und gesammelt werden. „Es geht nicht darum, sich 400 Straßen anzugucken. Das ist doch kein Argument.“ Der Ausschuss solle sich einfach die Straßen anschauen, die an ihn herangetragen worden sind.

Immer mehr Straßen

Dafür gab es wiederum Kritik von Walter Langer (Grüne): „Beteiligung der Bürger ist eine super Sache, es kann aber nicht Politik auf Zuruf geben“, sagte er. Es gehe nicht ohne objektivierbare Grundlage. Er sei ein Freund von Sinn und Verstand, weshalb er diese Vorgehensweise bevorzuge. Daraufhin erwiderte Funke: „Ich stelle fest: Ich bin kein Freund von Sinn und Verstand und möchte, dass das auch im Protokoll festgehalten wird.“ Natürlich sei es in dieser Hinsicht Politik auf Zuruf, aber es gehe ja auch nicht anders.

Bürgermeister Gerd-Christian Wagner sagte, dass die Stadtverwaltung die Dinge, die ihr mitgeteilt werden, relativ schnell abarbeiten könnte. Das wachsende Straßennetz mache es aber schwierig, immer hinterher zu kommen. Aber es müsse auch niemand in Varel befürchten, plötzlich in einen Abgrund zu fahren. „Wir haben hier immer noch verkehrssichere Straßen.“