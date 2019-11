Langendamm Die Grünen sind im Vareler Stadtrat mit ihrem Vorstoß, Varel bis 2030 zu einer CO2 -neutralen Stadt zu machen, gescheitert. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde im Planungsausschuss der Stadt am Dienstagabend in Langendamm mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Antrag sah außerdem vor, einen Klimamanager einzustellen, der Entscheidungen von Rat und Verwaltung in Sachen Klima begleitet.

Kritik gab es vor allem für die recht knappe Zielsetzung. „Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht zu erreichen“, sagte beispielsweise Hergen Eilers (CDU), Leo Klubescheidt (Zukunft Varel) erklärte: „Ich teile diese apokalyptische Bewertung, wonach wir nur noch zehn Jahre haben, um die Erde zu retten, nicht.“ Auch am Klimamanager gab es Kritik. „Wir brauchen nicht irgendeinen abgebrochenen Studenten, der uns hier was von Klima erzählt“, sagte Dirk Brumund (CDU). Zudem gab es Bedenken, der Klimamanager könne sich zu sehr in die Entscheidungen einmischen.

Axel Neugebauer (Zukunft Varel) schlug vor, die Klimamanagerin des Landkreises Friesland mehr einzubinden. „Wir müssen hier das Rad nicht neu erfinden. Wir haben in allen Gemeinden die gleichen Probleme und können uns abgucken, was der Landkreis macht. So sparen wir uns unseren Klimamanager.“

Zustimmung gab es dagegen für den Vorschlag der Sozialdemokraten. Demnach sollen die Ergebnisse der Agenda-Gruppe Klimaschutz in Varel in die geplante Fokusberatung Klima der Stadt einfließen. In einem weiteren Schritt könne auch mit Hilfe von Fördergeldern ein kommunales Klimamanagement aufgebaut werden. „Man kann es sicherlich begrüßen, zu versuchen, sich dem 1,5-Grad-Ziel zu nähern, aber es könnte unsere Verwaltung auch lähmen, wenn wir das zu unserem obersten Ziel machen“, sagte Sascha Biebricher (SPD).