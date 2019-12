Im Ruhestand

Nach nahezu 27 Jahren im Rathaus hat sich Heidemarie (Heidi) Henke in den Ruhestand verabschiedet: Sie begann ihre Tätigkeit im Rathaus am 11. November 1992, wo sie über viele Jahre im Bürgerservice erste Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger war. Sie war von März 2012 bis Dezember 2014 im Sekretariat der Bürgermeisterin tätig, danach hat sie neben Vertretungen Aufgaben in der internen Verwaltung übernommen. Als Jeveranerin ist sie mit örtlichen Gegebenheiten und mit zahlreichen Einwohnern persönlich bekannt, so dass sie oft individuell helfen konnte.BILD: Hanz