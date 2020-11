Dorfgemeinschaft: In Moorwarfen wird es mit Sternen adventlich

Moorwarfen Die Dorfgemeinschaft wird auch in diesem Jahr das Dorf weihnachtlich schmücken und die Bewohner auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe treffen sich dazu am Samstag, 21. November, um 10 Uhr beim „Old Schoolhus“. Weitere Freiwillige sind willkommen.

Der Festausschuss sorgt an diesem Tag für die Verpflegung der Helfer. Der Einsatz wird unter Beachtung der Corona-Regeln durchgeführt.

Märchenfiguren

So werden die Märchenfiguren wieder entlang des Moorwarfer Gastweges aufgestellt und beleuchtet. An den Straßenlaternen werden die Weihnachtssterne angebracht und nach dem Totensonntag eingeschaltet. Einige der Sterne erstrahlen dann auch in der Ortsdurchfahrt An der alten Bundesstraße. Vor dem „Old Schoolhus“ wird ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt.

Vorstand und Festausschuss sind sich im Klaren darüber, dass es in diesem Jahr den traditionellen Moorwarfer Weihnachtsmarkt vor und im „Old Schoolhus“ nicht geben wird. Die derzeit gültigen Auflagen und Verfügungen können nicht erfüllt werden. Die Möglichkeit, eine abgespeckte Version des Weihnachtsmarkts an der Neddengast etwa mit Einbahnstraßenregelung und Hygienekonzept zu veranstalten, wurde wegen der verschärften Corona-Situation nicht mehr zur Genehmigung eingereicht.

Kein Neujahrsempfang

Seit Anfang November ist das Dorfgemeinschaftshaus wieder geschlossen. Treffen der Arbeitskreise und des Vorstands finden nicht statt. Das gilt auch für alle Veranstaltungen. Doch die Moorwarfer sind bekannt für ihre Spontanität. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass es im Advent doch noch zu einer besonderen Aktion oder vielleicht einem kleinem Markt kommt.

Fest steht nun auch: Im Januar 2021 wird es keinen Neujahrsempfang geben: Der KBV „Lat em loopen“ als Ausrichter bedauert, dass angesichts der erwarteten Teilnehmerzahl die Auflagen nicht erfüllt werden können. Gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft hoffen die Boßeler darauf, dass es 2022 mit der schönen Tradition weitergehen kann.