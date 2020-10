Neu im Vorstand

Frieslands Landrat Sven Ambrosy wurde in den Vorstand der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft gewählt. Dem Vorstand gehören Personen der Mitgliedsverbände an, die die Vielfalt der Krankenhauslandschaft in Niedersachsen repräsentieren. So sind Kommunen (Städtetag und Landkreistag) ebenso vertreten wie die Privatkliniken und die freigemeinnützigen Träger (Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Niedersachsen, Caritas und Diakonie). Der neu gewählte Vorstand möchte die Krankenhauspolitik auch in Zukunft aktiv mitgestalten und die Interessen der Krankenhäuser weiterhin öffentlichkeitswirksam vertreten. Dem Vorstand steht ein Beirat aus Geschäftsführern und Krankenhausdirektoren zur Seite. Dieser unterstützt ihn in allen fachlichen Fragen.