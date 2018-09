Sie verursacht eine Menge Ärger

Neuenburg Frisch aus dem Kanzleramt, um in Neuenburg Asyl zu beantragen, mit Tüte und notwendigstem Gepäck. So erschien Simone Solga am Freitagabend auf der Bühne im „Vereenshus“, um ihr Kabarettprogramm „Das gibt Ärger“ vorzutragen.

Begrüßt wurde sie von Heinrich Meyer, der seit 34 Jahren den Kleinkunstabend des SPD-Ortsvereins Zetel organisiert. Er freute sich, 240 Gäste im fast ausverkauften Saal empfangen zu können, darunter viel SPD-Prominenz früherer und heutiger Zeiten wie Hans Fabian, Anke Budde und Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner.

Sie habe für ihren Asylweg die Balkanroute über Delmenhorst und Bockhorn genommen, denn im Kanzleramt halte sie es nicht mehr aus, erklärte Simone Solga (bekannt aus der DDR-„Pfeffermühle“, Dieter Hildebrandts „Scheibenwischer“ und aktuell aus den TV-Kabarett-Sendungen „Die Anstalt“ und „Ladies Night“).

„Wenn Hans-GeorgMaaßen so weiter befördert wird, ist er bald Innenminister“, arbeitete Solga den Streit um den zum Staatssekretär ernannten ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes auf. Zu den Krawalle in Chemnitz meinte sie: „Die wären in Karl-Marx-Stadt nicht passiert.“ Die einstürzende Wahlprognosen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder kommentierte Solga: „Da gab es 1945 im Führerbunker mehr Zuversicht.“ Die AfD-Erfolge „zeigen, dass die Kanzlerin Angela Merkel noch Massen bewegen kann.“

Gemeinsam mit dem Publikum – die Leute steigerten sich regelrecht hinein – betrieb Simone Solga Exorzismus: gegen den bösen Horst Seehofer, den Teufel Donald Trump oder rief: „Putin go home“. Sowieso sei Kabarett die letzte sinnvolle Form von Gottesdienst.

Viele bekamen ihr Fett ab: SPD-Griesgram Ralf Stegner („Den hat Gott im Sekundenschlaf geschaffen“), Linke-Frontfrau Sahra Wagenknecht („Die dialektische Domina des deutschen Parlamentarismus“), sowie die Sozialdemokraten („Die SPD erscheint bald auf die Liste der bedrohten Arten. Sie liegt irgendwo als Kadaver herum, die Aasgeier im Anflug“). Zwischendurch erreichten sie Notrufe per Handy aus dem Kanzleramt: „Altmaier sucht sein Lunch-Paket.“

Die Zuschauer hatten wirklich viel zu lachen. „Mit dem Porsche in fünf Sekunden auf 100 km/h – nur um die fünf Minuten zu kompensieren, die die alten Männer zum Aussteigen benötigen.“ Die Gäste durften auf Zettel Tipps für Angela Merkel notieren. Ihre klare Mehrheitsforderung: „Seehofer entlassen.“

Zum Schluss ging auch die Sache mit dem Asyl gut aus. Simone Solga las eine E-Mail vor: „Biete Ihnen sofort Bleiberecht. Bürgermeister Heiner Lauxtermann.“