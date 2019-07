Neugarmssiel Die Anlieger der L 808 Radweg an der Landesstraße zwischen Wegshörne und Neugarmssiel fordern den Bau eines Radwegs: Sie haben Landrat Sven Ambrosy mehr als 330 Unterschriften ihrer Initiative „Pro Radweg L 808“ übergeben.

Der Landkreis Friesland unterstützt laut Ambrosy den Appell der Bürger und wird die Unterschriftensammlung an das zuständige Ministerium für Wirtschaft und Verkehr weiterleiten. Bei der Fortschreibung des Radwegekonzepts an Landesstraßen 2016 habe der Landkreis bereits ans Land appelliert, an jeder Landesstraße mindestens mittelfristig einen Radweg zu schaffen. Das Teilstück an der L 808 zwischen Wegshörne und Neugarmssiel wurde in den so genannten „weiteren Bedarf“ aufgenommen, wann der Bau umgesetzt wird, ist offen.

Wilhelm Oltmanns und Laut Lauts hatten mehr als 330 Unterschriften gesammelt, um auf die Wichtigkeit des Radwegebaus hinzuweisen. „Wir fordern das Land auf, den Radweg an der L 808 möglichst schnell in die Planung aufzunehmen, um Verkehrssicherheit herzustellen. Auch für den Tourismus hat diese Strecke eine wichtige Bedeutung“, betonte Ambrosy.

Wilhelm Oltmanns und Laut Lauts sind sich einig: „Die Straße zu befahren ist für Radfahrerinnen und Radfahrer viel zu gefährlich und wir fordern die Verantwortlichen auf, die Dringlichkeit für den Radwegebau zu erhöhen.“