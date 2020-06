Cdu/Fdp, Grüne Und Fraktion Bilden Gruppe: „Gemeinsam fürs Wangerland“ übernimmt Mehrheit im Rat

Wangerland In Wangerlands Rat gibt es eine neue Mehrheitsgruppe: Die Gruppe CDU/FDP, die Grüne- und die UWW-Fraktion haben sich zusammengeschlossen – die Gruppe nennt sich „Gemeinsam fürs Wangerland - GfW“.

Durch die Gruppenbildung wird die seit längerer Zeit bestehende, gut funktionierende Zusammenarbeit der drei Fraktionen weiter gefestigt, teilen die Fraktionschefs Ellmer Cramer (UWW), Dieter Behrens-Focken (CDU) und Reiner Tammen (Grüne) mit. Ziel der Zusammenarbeit sei „eine sachlich orientierte Politik über die Parteigrenzen hinweg für das gesamte Wangerland“, so die Fraktionschefs.

Neubesetzungen nötig

Vor allem werden damit die seit August 2018 bestehenden Mehrheitsverhältnisse nun auch deutlich: Damals hatten sich Grüne und SPD voneinander getrennt – Rot-Grün plus Bürgermeister hatten bis dahin 14 der 25 Stimmen im Rat.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Seit Auflösung der rot-grünen Mehrheitsgruppe kommen Bürgermeister und SPD nur noch auf elf von 25 Stimmen. CDU und FDP bildeten seitdem eine neunköpfige Gruppe, die UWW hat zwei Sitze, die Grünen drei.

Die neue Gruppenbildung löst eine Neuordnung der Besetzung in den Ausschüssen und Gremien aus – schmerzhaft dürfte für SPD und Bürgermeister vor allem werden, dass sie nun auch die Mehrheit im Verwaltungsausschuss verlieren.

Denn nach Auflösung der Mehrheitsgruppe im August 2018 hatte die SPD viel Glück bei der Besetzung des frei gewordenen sechsten stimmberechtigten Sitzes im VA – per Los war der Sitz der SPD zugefallen. Damit hat die SPD mit drei Sitzen plus Bürgermeister im Verwaltungsausschuss die Mehrheit behalten.

SPD verliert VA-Sitz

Die CDU/FDP-Gruppe hatte seitdem zwei Sitze im VA, die Grünen einen. Die UWW behielt das Grundmandat.

Durch die Gruppenbildung fällt nun ein VA-Sitz an die GfW – damit erhält sie vier Sitze, die SPD zwei plus Bürgermeister. Heißt: SPD und Bürgermeister haben nun keine Möglichkeit mehr, im VA Beschlüsse durchzudrücken – es sei denn, sie bemühen sich darum, in der Mehrheitsgruppe Zustimmung für Vorschläge zu finden.