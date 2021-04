Nach „Kochsalz-Skandal“ im Impfzentrum Roffhausen: Landkreis Friesland um Schadensbegrenzung bemüht

Roffhausen /Friesland Eine schwere Zeit liegt hinter dem Impfzentrum des Landkreises Friesland und dessen Betreiber, dem DRK Kreisverband Jeverland. Nachdem am vergangenen Wochenende bekannt wurde, dass eine DRK-Mitarbeiterin wenige Tage zuvor statt des Biotech-Impfstoffs sechs Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen hatte, schlagen die Wellen hoch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die fristlos entlassene DRK-Mitarbeitein wollte offenbar vertuschen, dass ihr eine Ampulle mit dem Biontech-Impfstoff heruntergefallen war.

Bislang ist noch nicht klar, welche sechs Personen die wirkungslose Kochsalzlösung statt des Impfstoffs erhalten haben, teilt der Landkreis Friesland mit Im fraglichen Zeitraum hatten insgesamt 200 Personen einen Impftermin in Roffhausen. Die 200 Personen seien aber mittlerweile kontaktiert worden und werden am kommenden Mittwoch, 5. Mai, auf Antikörper getestet.

Laut Landrat Sven Ambrosy ist der Fall in mehrfacher Hinsicht tragisch: Zum Einen habe die geständige Frau durch eine Spontantat einen großen Fehler gemacht hat und hat ihren Arbeitsplatz verloren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem wegen Körperverletzung. auf die Frau kommt also noch ein Verfahren zu.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Zum anderen sind nun 200 Menschen in Sorge, ob sie den Impfstoff verabreicht bekommen haben oder nicht. „Das ist für viele sicherlich eine starke seelische Belastung, die darauf vertraut haben, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten zu haben“, so Ambrosy. Der entstandene Schaden sei also erheblich, daher auch die arbeitsrechtlichen Konsequenzen durch das DRK. „Wir versuchen, so schnell wie möglich, den entstandenen Schaden durch Tests und Impfung wiedergutzumachen“, so Ambrosy. „Die Menschen müssen sicher sein, wenn sie in das Impfzentrum kommen. Wir haben daher Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die solche Handlungen verhindern helfen. Diese Maßnahmen sind keine Misstrauensbeweise gegen Mitarbeiter, sondern tragen zur Transparenz und Sicherheit im Impfzentrum bei.“„

Durch viele Kommentare wurde zudem über das Ar­beitsklima im Impfzentrum spekuliert. „Unabhängig davon, dass ein solcher Grund nie eine Rechtfertigung für die Begehung einer Straftat sein kann, so dürfen jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen des DRK im Impfzentrum insgesamt in Mithaftung genommen werden“, sagt Ambrosy. „Die Menschen die dort arbeiten, machen einen guten Job. Viele Geimpften bestätigen das dem Landkreis.“ Er habe bei einem Besuch vor Ort im Impfzentrum allen dort Beschäftigten seine Wertschätzung, sein Vertrauen und seine Solidarität ausgesprochen.

Auch SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller sprach von einer „folgenschweren falschen Entscheidung einer einzelnen Mitarbeiterin.“ Sie habe dennoch vollstes Vertrauen in alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfzentrum.