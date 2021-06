Bürgermeisterwahl in sande: Annika Ramke will mindestens 100 „Klinken putzen“

Sande In 100 Tagen ist Kommunal- und Bürgermeisterwahl und in Sande dürfen die Bürger auch entscheiden, wer künftig in Sande Bürgermeisterin oder Bürgermeister sein soll. Für die SPD geht wie berichtet die Ratsfrau Annika Ramke gegen Amtsinhaber Stephan Eiklenborg ins Rennen.

Doch die Corona-Pandemie macht weiterhin viele altbekannte Wahlkampfformate und große Diskussionsrunden schwierig bis unmöglich. Annika Ramke geht daher in diesem Wahljahr einen zwar altbekannten, aber doch neu entdeckten Weg: Sie will sich mit der Aktion „100 Tage – 100 Türen“ den Sander Bürgerinnen und Bürgern vorstellen, dabei in allen Ortsteilen unterwegs sein und möglichst viele Menschen Zuhause an ihrer Wohnungstür oder auch am Gartenzaun aufsuchen und ihnen die Chance geben, sie persönlich kennenzulernen.

Obwohl sie in Sande gut bekannt ist, kennen aber auch viele Menschen sie bisher (noch) nicht. „Ich werde versuchen, so viele Menschen wie möglich persönlich zu treffen, 100 ist da nur eine Zahl und nur das Mindestziel“, sagt die Kandidatin. „Ich freue mich sehr auf die Gespräche, auf Fragen, Ideen oder auch Anregungen oder Kritik.“

Da Annika Ramke in Vollzeit berufstätig ist – sie arbeitet im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch – und sie in der übrigen Zeit auch ihre Aufgaben im Gemeinderat nicht vernachlässigen will, wird es leider nicht möglich sein, alle Haushalte in Sande zu besuchen. Wer jedoch sichergehen möchte, von Annika Ramke an der Haustür besucht zu werden, kann sich gern per E-Mail an annika.ramke.spd@web.de melden. Selbstverständlich werden bei den Besuchen alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten.