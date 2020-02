Hier soll gekürzt und geschoben werden

Straßen: Statt vier sollen 2020 nur zwei Straßen saniert werden, das spart erstmal 210 000 Euro. Bauhof: De Kauf zweier neuer Schlepper für 220 000 Euro ist gestrichen, stattdessen sollen die Arbeitsgeräte für die nächsten drei Jahre gemietet werden; Mietkosten: 29 700 Euro pro Jahr. Die beiden alten Schlepper sollen für 30 000 Euro verkauft werden.

Kinderbetreuung: Da die Wilhelmshavener Kinderhilfe (WiKi) ihre Kita in Sande später in Betrieb nimmt, entfällt der geplante Zuschuss von 42 000 Euro. Auch bei der evangelischen Kita in Sande verringert sich der Zuschuss von 620 000 auf ca. 600 000 Euro.