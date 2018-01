Sande Die Gemeinde Sande hat eine Vorschlagsliste für die Auswahl von Schöffinnen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 aufzustellen. Ebenso hat die Gemeinde Vorschläge für die Benennung von Jugendschöffinnen und -schöffen zu unterbreiten.

Schöffinnen und Schöffen bzw. Jugendschöffinnen und -schöffen sind ehrenamtlich tätige Richter in der Strafgerichtsbarkeit, die beim Amts- oder Landgericht in Verhandlungen gegen Erwachsene oder gegen Jugendliche mitwirken. Die Schöffen sollen ihr Rechtsempfinden und ihre Berufs- und Lebenserfahrung in die Rechtssprechung einbringen.

Zu Schöffinnen und Schöffen können Personen benannt werden, die mindestens 25 Jahre alt und nicht älter als 69 Jahre alt sind und mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Sande gemeldet sind. Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Jugendschöffinnen und -schöffen sollten erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein.

Bürger der Gemeinde Sande, die an einer Tätigkeit als Schöffin oder Schöffe Interesse haben, können sich bis zum 15. Februar bei der Gemeinde Sande, Hauptstraße 79 in Sande, bewerben. Ein Bewerbungsformular steht im Internet Verfügung und ist im Rathaus, Zimmer 15, erhältlich.

Für weitere Auskünfte steht die Gemeindeverwaltung während der Dienststunden unter Tel. 04422/95 88 43 zur Verfügung.