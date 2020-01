Sande Ein breites Themenspektrum hatte sich Bürgermeister Stephan Eiklenborg für den Neujahrsempfang der Gemeinde Sande in Leiners Landhotel vorgenommen. Es ging ums Ehrenamt in der Gemeinde, den Wohnungsbau, Kinderbetreuung, Jubiläen und Aktivitäten, das Jade-Race, die Großbaustelle Bahn; außerdem um Bankstifter, das Kulturprogramm, neue Ansiedlungen.

Eiklenborg gab sich alle Mühe, den Gästen, unter denen viele Bürger waren, das Gefühl zu vermitteln, in einer aufstrebenden und funktionierenden Gemeinde zu leben. Nach so vielen positiven Nachrichten fehlte schon fast die Aufmerksamkeit für alles, was nicht so gut läuft: Denn bei den Finanzen sieht es ziemlich schlecht aus. „Ja, wir haben sehr hohe Belastungen und wir haben schwierige Aufgaben vor aus, aber es wird weitergehen“, zeigte sich der Bürgermeister optimistisch. Als größte Herausforderungen nannte er den Personal- und Fachkräftemangel sowie den Straßenbau, der viel Geld verschlingt.

Mehr Sorge als die Finanzen bereitet dem Bürgermeister „die fehlende Bereitschaft in der Bevölkerung, Verantwortung zu übernehmen“. Das aber sei für eine funktionierende Demokratie unabdingbar. Er sei schon jetzt gespannt auf die Kommunalwahl 2021, denn dann werde sich zeigen, ob es den Parteien noch gelingt, ausreichend Kandidaten aufzustellen, damit es auf dem Wahlzettel überhaupt eine Wahl gibt.

Mit noch mehr Sorge erlebe er das zunehmende Aufwachsen rechter Strömungen, sagte Eiklenborg: Er rief dazu auf, sich deutlich gegen Rechts zu positionieren und andere darin zu unterstützen. „Demokratie ist nicht selbstverständlich, stellen sie sich mal vor, was wäre wenn. . . Einfach mal zu Ende denken“, forderte er auf. Rechtes Gedankengut dürfe sich nicht festsetzen, allerdings „befinden wir uns nicht am Beginn einer Entwicklung, sondern erleben einen Zustand, der sich bereits manifestiert hat“, warnte Eiklenborg und forderte von allen Bürgerinnen und Bürgern mehr Mut, sich dem entgegenzustellen.