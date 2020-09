Ortsentwicklung: Mehr Aufenthaltsqualität soll her

Sande Das Rathaus Sande ist seit vergangenem Jahr modernisiert – nun soll auch bald der Rathausplatz neu gestaltet werden und zusammen mit der Hauptstraße und dem gegenüberliegenden Marktplatz auch optisch als Mittelpunkt des Ortes wahrnehmbar werden. Möglich machen soll das vor allem ein kräftiger Zuschuss aus dem Dorferneuerungsprogramm. Und weil die Fristen laufen und Geld abgerufen werden muss, bevor es verfällt, soll das alles noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Geplant ist folgendes: • Die Hauptstraße wird in Höhe Rathausplatz und Marktplatz auf einer Länge von rund 100 Metern mit rotem Edelsplitt auf Gussasphalt eingefärbt. Rathausplatz und Marktplatz werden so optisch näher zusammengezogen. • In diesem Teil der Hauptstraße beziehungsweise ausgedehnt auf die beiden Zufahrten „Am Markt“ soll die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert werden. • Der bereits rot gepflasterte Markplatz wird nicht verändert, ebenso bleiben entlang der Hauptstraße der Rad- und Gehweg auf der Markplatzseite sowie der Gehweg auf der Rathausseite unangetastet.• Der Rathausplatz wird umgestaltet: Die alten Waschbetonplatten im Zickzack-Kurs und somit die 70er-Jahre Optik sollen verschwinden. Gerade Linien und gerade Wege sollen von der Hauptstraße zum Rathaus führen.• Die große Wiese wird nur sachte verändert, sie soll aber einladender werden und mit einigen Bänken und weiteren kleinen Details mehr Aufenthaltsqualität mitten im Ort bieten. Dazu zählen dann auch die zurzeit eingelagerten Skulpturen von Hartmut Wiesen, die bis zum Abriss des Bürgerhauses dort standen.

Wegen des engen Zeitrahmens werden mit einem Planungsbüro bereits die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. Die Feinabstimmung und die Auftragsvergabe erfolgen im nächsten Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt Ende Oktober.

Die bereits etwas reduzierte Gesamtmaßnahme soll rund 170 000 Euro kosten. Fast 130 000 Euro kämen als Zuschuss, Sande steuert 44 000 Euro an Eigenmitteln bei.