Sande Die Gemeinde Sande hat ein Kataster aller rund 70 Bushaltestellen im Gemeindegebiet erstellt: Dabei wurden der Zustand der Wartehäuschen und die Nutzung dokumentiert, um eine Prioritätenliste für Sanierungen zu erstellen. Nun ist man einen Schritt weiter: 2020 sollen drei Haltestellen saniert werden, die Pläne wurden jetzt vorgestellt.

Die Gemeindeverwaltung hat mit dem Landkreis Friesland als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs, dem Kreis-Behindertenbeauftragten und Busunternehmen ein Sanierungskonzept erarbeitet. Zum Tragen kommt auch das Förderprogramm des Landes, 75 Prozent der Kosten für Bau, Grunderwerb und Planung übernimmt das Land. In der Planung sind nun drei Haltestellen: In Neustadtgödens am Friedhof (beide Richtungen) und an der Hauptstraße „Scharfe Ecke“ in Richtung Wiesmoor.

Schwerpunkt der Sanierung ist Barrierefreiheit gelegt, die Haltestellen werden mit einem taktilen Blindenleitsystem ausgestattet. Die Haltestelle an der Hauptstraße soll darüber hinaus rund 60 Meter Richtung Ortskern verlegt werden. Die Politiker regten an, die Haltestelle direkt an der Straße anzulegen, auch wenn das zu Staus im Verkehr führen sollte. Insgesamt plant die Gemeinde für alle drei Haltestellen mit Kosten von 50 000 Euro.