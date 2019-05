Sande /Schortens 40 Jahre Mitglied in der FDP, davon mehrere Jahre lang Ortsverbands-Vorsitzende in Schortens-Sande und Goslar, Kreisverbandsvorsitzende, Mitglied im Bezirksvorstand, in Landes-Fachausschüssen und Bundes-Delegierte: Dafür hat die FDP Dr. Carmen Theis mit der Theodor-Heuss-Medaille in Gold ausgezeichnet.

„Wir leben in einer Zeit, in der die Demokratie in die Defensive rückt“, sagte der stv. Vorsitzende der FDP Schortens-Sande, Dr. Burkhard Jahn: „Demokratische Parteien werden belächelt – da ist es etwas ganz besonderes, wenn jemand wie Dr. Carmen Theis so lange politisch für die Gesellschaft und die Kommune arbeitet“, sagte er: „Ich mache einen tiefen Diener.“ Theis sei für ihn die Grande Dame der FDP im Kreis.

Kreisverbands-Vorsitzender Gerhard Ratzel erinnerte daran, dass Theis einst dafür gesorgt hat, dass die FDP Friesland vom Bezirksverband Ems-Jade in den Bezirksverband Oldenburg wechselt. „Bis dahin fand die FDP hier gar nicht statt.“

Geehrt und aus dem Vorstand verabschiedet wurde auch Georg Schwitters: Seit 47 Jahren ist er FDP-Mitglied, in die Partei gebracht hat ihn damals Jevers Bürgermeister Ommo Ommen. „Ich kenne Dich eigentlich als Wahlkämpfer – Du bist die Seele der FDP in Schortens“, würdigte Ratzel Schwitters. Nach vielen Jahren im Vorstand – die längste Zeit als Schriftführer –ist Schwitters aus dem Amt ausgeschieden. Er hat unter anderem ein Archiv zur Geschichte des FDP-Orts- und Kreisverbands angelegt.

Der neue Vorstand hat sich deutlich verjüngt: Neben Jens Schanko als Vorsitzendem stehen Dr. Burkhard Jahn als Stellvertreter, Schatzmeister Dennis Gunkel, Schriftführer Florian Rocker – zugleich Vorsitzender der Julis Nordwest – und Beisitzer Lars Krzyzelewski. „Zum ersten Mal haben wir nun drei Schortenser und zwei Sander im Vorstand“, sagte Schanko.