Sande /Wilhelmshaven Die Situation im Bereich der Krippenplätze wird sich in diesem Jahr in Sande deutlich entspannen. 15 neue Plätze sollen in der Gemeinde in wenigen Wochen und 30 weitere Plätze zum Jahresende zur Verfügung stehen.

Die Wilhelmshavener Kinderhilfe (WiKi) Die WiKi entstand 1975 aus einer 1972 gebildeten Elterngruppe mit dem Ziel, die Bedingungen und Angebote für behinderte Kinder und ihre Familien in Wilhelmshaven zu verbessern. Mittlerweile engagiert sich die WiKi als gGmbH mit mehr als 310 Mitarbeitern auch in den Landkreisen Friesland, Wittmund, dem Ammerland und der Wesermarsch. Die WiKi kümmert sich gleichermaßen um die Belange erwachsener Menschen mit Behinderungen wie auch um Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die wegen schwieriger Lebensverhältnisse Unterstützung benötigen. In Sande ist die WiKi künftig mit einer Kinderkrippe präsent – es ist ihre fünfte Kindertagesstätte und die erste außerhalb Wilhelmshavens.

Wie berichtet, baut die Gemeinde Sande das einstige Gemeindehaus in Neustadtgödens zu einer zweiten Kindertagesstätte für Neustadtgödens um. Mitte Februar soll es dort endlich losgehen. Neben der zurzeit im Grundschulgebäude untergebrachten Regelgruppe mit 25 Kindergartenkindern wird auch eine neue Krippengruppe für 15 Kinder das Gebäude in Beschlag nehmen.

Eine weitere zweigruppige Krippe mit Platz für 30 Kinder soll mitten in Sande entstehen – und zwar am Erlenweg. Betreiber wird die Wilhelmshavener Kinderhilfe (WiKi) gGmbH, deren Geschäftsführerin Dr. Eva Maria Haarmann am Mittwoch im Sander Rathaus mit Bürgermeister Stephan Eiklenborg den Kooperationsvertrag unterzeichnete. Einen Namen hat die Krippe auch bereits: Sie soll „Sandburg“ heißen.

Ursprünglich war geplant, für die Krippe das ehemalige Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius am Erlenweg umzubauen. Doch das erwies sich als wenig praktikabel und wirtschaftlich unrentabel Nun soll das Gebäude abgerissen und auf dem Grundstück ein Neubau errichtet werden, der den Ansprüchen und Vorgaben einer modernen Krippe entspricht. Geplant ist eine Inbetriebnahme der „Sandburg“ zum Jahresende, sagte die für die Kindertagesstätten bei der WiKi zuständige Leiterin Petra Strecker-Steinborn.

Der Neubau wird rund eine Million Euro kosten – inklusive Grundstückserwerb und Abriss des Altgebäudes. Rund 360 000 Euro seien für den Neubau an Zuschüssen vom Land zu erwarten, bis zu 140 000 Euro erhofft man sich von der „Aktion Mensch“. Denn die „Sandburg“ wird besonders auf die Anforderungen behinderter Kinder zugeschnitten. Bei verändertem Bedarf soll auch eine Nutzung als Kindergarten möglich sein.

„Mit dem Engagement der Wilhelmshavener Kinderhilfe haben wir eine recht komfortable Situation an Krippenplätzen in Sande“, sagte Eiklenborg. Mit dem neuen Angebot in Neustadtgödens und am Erlenweg verfüge die Gemeinde bald über 75 Krippenplätze. Bislang sind es knapp über 30 im evangelischen Kindergarten in Sande sowie im Kindergarten Cäciliengroden.