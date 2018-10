Sanderbusch Eigentlich war Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) am Donnerstag auf Einladung der Kreis-CDU Friesland nach Sanderbusch gekommen, um sich die Großtagespflege für Kinder von Kliniksmitarbeitern anzusehen und dabei über Familienpolitik im Bund zu sprechen.

Stattdessen überlagerte ein anderes Thema den Besuch: den Häusern in Sanderbusch und Varel fehlen im laufenden Jahr rund vier Millionen Euro – und das trotz 120 Millionen Euro Umsatz. Die Rücklagen sind aufgebraucht.

Finanzspritze nötig

Wie berichtetet, ist abzusehen, dass der Kliniks-GmbH das Geld zum Monatsende ausgeht, deswegen muss der Landkreis als Träger einspringen. Er hilft kurzfristig mit einer Finanzspritze von 4,5 Millionen Euro aus. Zudem hat der Kreistag zugestimmt, dass in den kommenden fünf Jahren jeweils 1,5 Millionen Investitionszuschuss pro Jahr in die Kliniken fließt und weitere 1,6 Millionen Euro zur Modernisierung der IT zur Verfügung stehen.

„Ich kann der Belegschaft kaum mehr erklären, dass das Krankenhaus sich 2,5 Millionen Euro beim Landkreis leihen muss, um Weihnachtsgeld zahlen zu können“, sagte Geschäftsführer Frank Germeroth. „Wir behandeln so viele Patienten wie nie, die Belegschaft arbeitet ohne Ende, die Mitarbeiter sind fertig.“ Die Frustration stand ihm ins Gesicht geschrieben.

Er verstehe nicht, wie es sein könne, dass die Rücklagen der Gesetzlichen Krankenkassen inzwischen auf 20 Milliarden Euro angewachsen seien und sich ein Leistungserbringer gleichzeitig Geld bei seinem Träger leihen müsse. „Da stimmt doch was im System nicht, das geht so nicht mehr lange gut.“

Mit Blick auf die jährlichen Budget-Verhandlungen mit den Krankenkassen sagte er: „Ich mag nicht mehr, ich mag mich nicht mehr jedes Jahr dafür rechtfertigen müssen, das wir mehr Patienten behandeln.“ Diesmal müsse das NWK 1,4 Millionen Euro zurückzahlen.

Vor diesem Hintergrund appellierte Ambrosy an Grotelüschen: „Die Pläne, die Jens Spahn zur Krankenhausfinanzierung auf den Weg gebracht hat: das ist wichtig, dass die kommen.“

Das sei das Minimum, was nötig sei – auch das werde nicht ausreichen. Der Tarifausgleich und die Pflegeunterstützung seien dabei nur zwei Punkte. „Die Krankenhausfinanzierung muss vernünftig laufen“, betonte er. Das Problem seien nicht die Investitionen, sondern die Krankenhaus-Finanzierung im laufenden Betrieb, die nicht auskömmlich sei. Zuständig sei der Bund.

Alle an einen Tisch

Eine alleinige Verantwortung des Bundes sieht Grotelüschen indes nicht: Auch das Land sei in der Pflicht. „Ich werde wiederkommen und mich dafür einsetzten, dass Fachpolitiker und Praktiker an einen Tisch kommen“, sagte die Wirtschaftspolitikerin.

Zuvor ging es um Standortvorteile für ländliche Regionen – auch zur Gewinnung von Fachkräften. Dazu gehört eine flexible Kinderbetreuung mit qualitativ hochwertiger Ausstattung, ebenso aber ein attraktiver Arbeitgeber. „Wir sind ein Riesen-Wirtschaftsfaktor mit 1500 Beschäftigten“, betonte Germeroth.

„Wenn eine Familie 80 Kilometer ins nächste Krankenhaus fahren muss für eine Geburt, wie es teils in Ostdeutschland Realität ist, dann ziehen die weg oder kommen nicht her“, sagte Ambrosy.

Die GroKo müsse nun große Reformen wagen und die Krankenhausfinanzierung sei ein Schlüssel, so Ambrosy.