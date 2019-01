Schortens Seit Mittwoch und voraussichtlich noch bis zum Wochenende wird an der Menkestraße der Baumbestand reduziert. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs entfernen zehn Straßenbäume und schneiden etliche weitere Bäume kräftig zurück. Gleichzeitig finden auch an anderen Stellen in Schortens routinemäßige Pflegearbeiten und Rückschnitte statt.

Um den Umgang mit dem Baumbestand entlang der Menkestraße wurde im vergangenen Jahr viel diskutiert. Für die Maßnahme gibt es mehrere Gründe: Zum einen sind die 1988/89 an der neugestalteten Menkestraße angepflanzten Bäume inzwischen zu groß geworden. Nun stehen einige zu dicht beieinander, stören sich gegenseitig im Wachstum. Vereinzelt sind bereits auch Bäume erkrankt. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht muss hier nun aufgeräumt werden.



Die Politik hat zudem ein Konzept zur Innenstadtverschönerung beschlossen. Ziel ist es, durch eine Reihe von Maßnahmen die Aufenthaltsqualität im Ortskern zu verbessern. Durch das Entfernen einiger Bäume soll mehr Tageslicht in die dahinter gelegenen Läden gelangen.

Zu den weiteren Maßnahmen gehören unter anderem neue und besser platzierte Sitzgelegenheiten, Hochbeete, hier und da auch (bewegliche) Skulpturen und Objekte oder neue Lichtakzente.

Bei den Bäumen handelt es sich übrigens um Amerikanische Eichen – eine Art, die Ende der 1980er Jahre auf Wunsch der Politik angepflanzt wurde, die aber für innenstädtische Standorte nicht gut geeignet ist.

Geplant ist , die Baumreihe an der Menkestraße durch Neuanpflanzungen Richtung Schortens zu verlängern. Welche Bäume dort gepflanzt werden, steht noch nicht fest.

Die Menkestraße war bis in die 1960er Jahre hinein eine durchgängige Ahornallee. Dann wurde richtig abgeholzt: Schortens wollte moderner werden, die Straßen wurden breiter, die Bäume mussten weg.

