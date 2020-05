Bebauungsplan Für Menkestraße Geändert: Hotel-Projekt in Schortens nimmt nächste Hürde

Schortens Weit auseinander gestellte Tische statt vertrauten Stuhlkreises: Die Schortenser Politik macht auch in Corona-Zeiten keine Pause, allerdings gelten, wenn der Stadtrat öffentlich tagt, auch hier die neuen Regeln und eine auf Abstand bedachte Sitzordnung. Seit Wochen und mindestens noch bis Ende Mai finden keine Sitzungen der Fachausschüsse statt, stattdessen tagt nun wöchentlich der Verwaltungsausschuss, um Beschlüsse zu fassen oder für den Rat vorzubereiten.

Dieter Köhn zurück im Stadtrat Personalwechsel im Schortenser Rat: Mit Dieter Köhn ist ein „alter Bekannter“ zurück im Rat. Köhn, 78 Jahre alt, kommt aus Ostiem, ist Vorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) und war bereits von 1996 bis 2006 im Gemeinderat Schortens und von 2011 bis 2016 im Stadtrat Schortens als unabhängiger Mandatsträger vertreten. Köhn rückt nach für Marc Lütjens von der UWG, der sein Mandat aus beruflichen Gründen zurückgegeben hatte.

Am Mittwochabend gab es in Bürgerhaus einiges zu beschließen: Die Schortenser Corona-Hilfe für Unternehmer und Soloselbstständige zum Beispiel (die NWZ berichtete), einen ersten Haushalts-Nachtrag für erheblich mehr Spielraum bei Liquiditätskrediten der Stadt, den Bebauungsplan für den Diekenkamp und die Neufassung des Bebauungsplans Menkestraße, mit dem die geplanten Vorhaben eines Hotel-Projektes und eines neuen Wohn- und Geschäftskomplexes (Popken-Gelände) die nächsten Etappen genommen haben.





• Weg frei für Hotel-Bau

Ein Antrag der Grünen, den Beschluss zum Hotel zu verschieben und den Plan aus Gründen der Rechtssicherheit noch einmal neu auszulegen, weil durch die Corona-bedingte Schließung des Rathauses die öffentliche Auslegung nicht „wasserdicht“ sei, wurde gegen die Stimmen von Grüne und FDP abgelehnt. Bauamtsleiter Theodor Kramer hatte zuvor die Einwände der Grünen zurückgewiesen und die Rechtslage erläutert.

Detlev Kasig (SPD) hielt Wolfgang Ottens und den Grünen vor, mit ihrem Antrag nur das Verfahren verzögern und den geplanten Hotel-Bau torpedieren zu wollen. Ein Vorwurf, den Ottens weit von sich wies: „Solche Taschenspielertricks brauchen wir nicht.“

Wie berichtet, unterstützen die Grünen inhaltlich die vor kurzem von Georg Schwitters und Hans-Jürgen Klitsch ins Leben gerufene Bürgerinitiative „Stop! Kein Hotel vor dem Bürgerhaus“, die mit einer Online-Petition den Neubau verhindern will und bislang 148 Unterstützer fand. Von der Initiative war nur ein Vertreter im Rat, um eine Frage zum Standort zu stellen. Bürgermeister Gerhard Böhling antwortete, dass die Stadt die beiden Grundstücke an der Ecke Rheinstraße und Menkestraße (die frühere Tourist-Info) sowie ein älteres Nachbar-Wohnhaus vor einigen Jahren eigens mit Blick auf ein späteres Hotel erworben hat. Nochmals betonte Böhling, dass mit dem Hotel der Marktplatz „so gut wie gar nicht“ in Anspruch genommen werde.

• Stadt bleibt flüssig

Böhling war zu Sitzungsbeginn auf die Arbeit von Rat und Verwaltung in Corona-Zeiten eingegangen. Alle öffentliche Einrichtungen seien seit Wochen geschlossen, ein Krisenstab ist eingerichtet. So sei unter anderem beschlossen worden, dass Eltern für April und Mai – auch für die Notbetreuung – keine Kitaentgelte zu zahlen brauchen. Aktuell würden 60 Kinder an den Kita- und Krippenstandorten betreut. Böhling wie auch Ratsvorsitzender Manfred Buss dankten den Schortensern ausdrücklich für die große Disziplin bei der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen.

Corona war auch das Stichwort für den ersten Nachtragshaushalt: Weil Gewerbesteuer-Vorauszahlungen wegbrechen, Vergnügungssteuern fehlen, Umsatzsteuern dahinschmelzen oder Eintrittsgelder für das Hallenbad ausbleiben – in Summe schon knapp zwei Millionen Euro – gleichzeitig aber viele Rechnungen ins Rathaus flattern, muss die Stadt nachlegen. Einstimmig votierte der Rat daher für eine Aufstockung des aufgebrauchten Kreditrahmens von 5,5 auf 15 Millionen Euro. „Beispiellose Situationen erfordern beispiellose Maßnahmen“, sagte Maximilian Striegl (CDU). „Wir müssen neben dem Schutz der Gesundheit auch dafür sorgen, dass die Stadt handlungsfähig bleibt“, so Striegl.

• schnelle Hilfe

Einstimmig wurde auch die Schortenser Corona-Hilfe beschlossen, mit der die Stadt schnellstmöglich in Not geratene Schortenser Betriebe un­terstützen will, und zwar vom Solo-Selbstständigen bis zum Betrieb mit maximal 250 Beschäftigten. Im Topf liegen zurzeit 310 000 Euro.

Stephan Heiden (UWG) wies darauf hin, dass der Betrag nicht ausreichen könnte und die Stadt nochmal nachlegen muss. Udo Borkenstein (SPD) plädierte dafür, die Antragstellung und Auszahlungen zu beschleunigen: „Wer schon zwei Monate keine Einnahmen mehr hat, dem steht das Wasser bis zum Hals.“ Axel Homfeldt (CDU) lobte Bürgermeister und Verwaltung für die schnelle Umsetzung einer Richtlinie, die nicht nach dem Gießkannenprinzip Gelder verteilt, sondern mit Augenmaß und nach tatsächlichem Bedarf.