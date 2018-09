Schortens Frieslands Grünen wollen bei der Bürgermeisterwahl in Schortens mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen: Das teilte der Kreisvorstand am Mittwoch mit: „Wir werden unseren Mitgliedern bei der nächsten Kreisversammlung empfehlen, den Grünen-Fraktionssprecher im Stadtrat von Schortens, Wolfgang Ottens, als Kandidaten für das Bürgermeisteramt zu nominieren“, so Vorstandssprecherin Heike Kliegelhöfer.

Wolfgang Ottens will sich der Herausforderung gern und mit all seiner Kraft stellen, wenn ihm die Mitglieder das Vertrauen schenken. „Der politische Wettbewerb der Kandidaten macht Demokratie erst lebendig und gibt den Bürgerinnen und Bürgern eine echte Wahlmöglichkeit“, so Ottens.

Er will seinen Fokus auf mehr Nachhaltigkeit bei der Planung und Weiterentwicklung der Stadt Schortens legen, um Umwelt und Natur wieder mehr Raum zu geben. „Schortens muss auch in Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger lebens- und liebenswert bleiben“, wünscht sich Wolfgang Ottens.