Schortens In einer Feierstunde im Bürgerhaus Schortens wollen Bürgermeister Gerhard Böhling und Stellvertreterin Anja Müller am Mittwoch, 14. März, bei der zweiten Schortenser Ehrenamts-Gala etliche Bürger für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement würdigen. Und sie wollen stellvertretend für alle Schortenser Dank all denen sagen, die sich uneigennützig seit vielen Jahren für die Allgemeinheit einbringen.

Die Ehrenamtsgala wurde erstmals vor zwei Jahren als Nachfolgeveranstaltung der Sportlerehrung veranstaltet und würdigt jahrelanges soziales Engagement im Ehrenamt. Als Zeichen der Anerkennung überreicht die Stadt wieder Ehrennadeln in Gold und Silber. Die Schortenser Goldschmiedin Anja Rieken-Viere hat die Schmuckstücke für die Stadt entworfen. Integriert in den Ehrungsblock ist nach wie vor die Sportlerehrung der Stadt Schortens.

die 2. schortenser Ehrenamtsgala Die Ehrenamtsgala ist die Weiterentwicklung der Schortenser Sportlerehrung, bei der in der Vergangenheit ausschließlich sportliche Erfolge hiesiger Athleten gewürdigt wurde und das Engagement langjähriger Übungsleiter und Vereinsfunktionäre im Mittelpunkt standen. Es werden Engagierte und Helfer gewürdigt, die aus einer Stadt erst ein Gemeinwesen machen. Die Kranken, Bedürftigen und Behinderten helfen, die sich um die Heimatpflege kümmern, Blutspenden organisieren oder öffentliche Anlagen und Plätze in Schuss halten.

Die Ehrenamtsgala, zu der auch ein Rahmenprogramm mit Showteil gehört, beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Bürger, die von Vereinen und Institutionen und anderen Mitbürgern für eine Ehrung vorgeschlagen wurden, sind von der Stadt direkt eingeladen worden. Darüber hinaus sind auch alle anderen Bürger willkommen.

Vorgeschlagen wurden die Preisträger nach einem Aufruf der Stadt vor einigen Wochen in den Zeitungen unter anderem von Vereinen, Verbänden, Bürgern und auch von der Stadt selbst. Die „Jury“, die letztlich über die zu würdigenden Preisträger befand, setzt sich aus den Mitgliedern des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses zusammen, in dessen Zuständigkeit besonders viel ehrenamtlich gearbeitet wird. 22 Personen wurden bei der Premiere 2016 geehrt. Diesmal sollen es mehr sein.