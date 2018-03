Schortens Alles klar für Schortens’ Etat: Nachdem der Stadtrat im Februar den Haushalt 2018 mit großer Mehrheit beschlossen hatte, hat nun auch der Landkreis Friesland als Kommunalaufsicht das Zahlenwerk vorbehaltlos genehmigt. Das hat Bürgermeister Gerhard Böhling am Donnerstag mitgeteilt. Der Haushalt der Stadt sei „solide, innovativ und zukunftsorientiert“.

Viele Investitionen

Kerninhalte des Etats sind Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt von rund 500 000€ Euro in diesem Jahr und durchschnittlich 720 000 €Euro in den Folgejahren. Das sei angesichts der großen, laufenden Investitionen in das neue Gewerbegebiet Branterei (etwa 4 Mio. Euro), in Schule und Kindergarten, Krippe und Turnhalle Glarum (3,5 Mio. Euro), Sanierung des Hallenbads (6,4 Mio. Euro) sowie der in den Folgejahren geplanten Investitionen in Kindergärten, Schulen und Krippen in Millionenhöhe eine sehr beachtliche Leistung und Ergebnis guter, gemeinsamer Arbeit von Rat und Verwaltung.

„Jetzt macht sich unsere zukunftsorientierte Arbeit der vergangenen Jahre bezahlt“, sagte Böhling. „Wir haben die Gewerbeflächen zwischen alter und neuer B 210 bereits vor zehn Jahren erworben – zu Zeiten, in denen es der Stadt finanziell nicht so gut ging. Und wir haben bereits 2006 ein Schul- und Kinderbetreuungskonzept aufgestellt und stets aktualisiert. Heute und in den Folgejahren können wir jetzt die Früchte ernten und in wenigen Jahren auch mit Schuldenabbau beginnen.“ Auch für das Bürgerhaus seien entsprechende Gelder ab dem kommenden Jahr eingeplant, so Böhling.

Kostenausgleich gefordert

„Sorge bereitet mir die vom Landtag beschlossene Beitragsfreiheit für Kindergärten, weil nach dem jetzigen Stand der Stadt in diesem Jahr ca. 89 000 €Euro an Einnahmen fehlen, wenn nicht noch seitens des Landes nachgebessert wird“, sagt Schortens’ Bürgermeister.

In dieser Sache sei er mit dem kommunalen Spitzenverband, dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, im Gespräch. „Um das deutlich zu machen: Ich stimme der Beitragsfreiheit zu, weil alle Kinder in den Genuss eines Kindergartenplatzes kommen sollten und zwar unabhängig vom Geldbeutel. Aber das Land muss zu seinem Wort des Kostenausgleichs stehen“, sagt Böhling.

Unterstützt wird die positive Entwicklung in der Stadt durch rege Bautätigkeit. Das ehemals städtische Grundstück gegenüber von Combi wird in diesem Jahr mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut werden. Die Arbeiten zur Bebauung auf der ehemaligen Kramermarktwiese beginnen dieses Jahr, gleiches gilt für das Großprojekt (ehemals Grön Winkel) neben dem Rathaus. Der OOWV beginnt 2019 mit dem Bau des Regionalzentrums im Gewerbegebiet Ostiem.

„Schortens entwickelt sich prächtig“, so das Fazit des Bürgermeisters. Dafür danke er allen Beteiligten.