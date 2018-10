Schortens „Wir stoßen zunehmend an unsere Grenzen in der Flüchtlingsarbeit“, sagt Gisela Sandstede vom Verein der Integrationslotsen in Schortens: „Integration bedeutet doch, dass die neuen Mitbürger hier gar nicht weiter auffallen und einem geregelten Tagesablauf nachgehen. Aber davon sind wir noch weit entfernt.“

Gisela Sandstede, pensionierte Lehrerin und ausgebildete Integrationslotsin, war eine der ersten, die sich 2015 mit Beginn der Flüchtlingskrise um die der Stadt Schortens zugewiesenen Flüchtlinge kümmerte und später mit weiteren Mitstreitern den Verein der Integrationslotsen gründete. Im Schortenser Ausschuss für Ordnung und Soziales berichtet sie seitdem regelmäßig, wie die Dinge laufen und auch, wo es Probleme gibt. Einen aktuellen Bericht gab sie am Mittwoch.

Illusion verdorben

Vorab präsentierten Ausschussvorsitzender Thomas Labeschautzki und Ordnungsamtsleiter Thomas Berghof dem Ausschuss einen TV-Beitrag des NDR – der war nach einem Artikel in der NWZ über die Probleme in der Migrationsarbeit und den aufgestauten Frust der Lotsen hellhörig geworden und hatte einen TV-Beitrag produziert.

Anfangs sei man mit viel Euphorie an die Integrationsarbeit gegangen und habe geglaubt, dass die Integration eine Aufgabe sei, die innerhalb von zwei oder drei Jahren zu bewältigen ist, sagt Sandstede, Diese Illusion sei ihnen gründlich verdorben worden. Nur noch die Hälfte der anfangs rund 60 Ehrenamtlichen ist heute noch aktiv dabei und hilft rund 350 Flüchtlingen bei der Erstbetreuung, dem Einrichten der Wohnung, bei Arzt- und Behördenbesuchen oder dem Erlernen und Anwenden der deutschen Sprache. „Arbeit gibt es genug, doch uns gehen die Freiwilligen aus“, sagt Sandstede.

Der Lotsenverein habe sich daher überlegt, seine Arbeit, die sich immer weniger Bürger auflasten wollen, neu auszurichten. Die Lotsen haben in den vergangenen Wochen und ganz besonders nach den Sommerferien die Erfahrung gemacht, dass sich die Kinder aus Flüchtlingsfamilien sechs Wochen lang gelangweilt haben. Sie hatten kaum die Möglichkeit, ihren Tag sinnvoll zu gestalten.

Neue Angebote nötig

Deshalb denken die Lotsen über zusätzliche Angebote speziell für Flüchtlingskinder in den Ferienzeiten nach. „Unser Problem in den Ferien ist, dass wir dann nicht so einfach in den Pferdestall können. Das Jugend- und Familienzentrum wird dann für alle Kinder dieser Stadt gebraucht und besonders für die Ferienbetreuung. Dadurch fehlt uns aber ein Raum, in dem wir mit den Kindern etwas machen könnten“, so Sandstede.

Grundsätzlich sei Schortens in der Migrationsarbeit und den Angeboten für Flüchtlinge sehr gut aufgestellt, so Sandstede. Schortens unterscheide sich von vielen Kommunen unter anderem dadurch, dass die Stadt bei diesem Thema sehr eng mit den Ehrenamtlichen zusammenarbeite. Zwischen den Lotsen und den Migranten sei sehr viel Vertrauen gewachsen. „Flüchtlinge und Integrationslotsen fühlen sich schon als eine große Familie“, sagte Sandstede. „Aber wir hätten schon gern, dass aus der Schortenser Bevölkerung heraus noch ein bisschen mehr passiert.“ Rund 50 Paten dürften es mehr sein.

„Wir glauben nach wie vor, dass Deutschland Gesetze braucht, um Integration zu steuern“, sagt Sandstede. „Das hätte man 2015 schon in die Wege leiten müssen.“