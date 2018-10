Schortens /Friesland Die Wählergruppe Freie Friesländer (WFF) von Janto Just heißt ab sofort Freie Bürger: Zur nächsten Kreistagswahl 2021 wird die bisherige Wählergruppe WFF entsprechend als Wählergruppe Freie Bürger antreten. Das teilte Just mit.

Grund für die Umbenennung sei, dass die Freien Bürger nicht nur friesländische Themen verfolgen, sondern mit dem Thema Freie Strände und mit Empfehlungen für Anbieterwechsel bei Strom und Gas Anliegen verfolgen, die für die gesamte Küste und für das Bundesgebiet Bedeutung haben, so Just.

„In der seit 2012 mit beachtlichen Erfolgen betriebenen Kampagne Freie Strände für freie Bürger erscheint der nun offiziell gewählte Name Freie Bürger bereits. Der Name Freie Bürger hat also hohen Wiedererkennungswert“, teilt er mit: „Wer in Schortens oder in Friesland bei der nächsten Kommunalwahl Freie Bürger wählt, weiß, er wählt nicht zuletzt Janto Just.“

Der Name Freie Bürger sei auch politisches Programm: „Er steht für größtmögliche Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Bürger einem bevormundenden Staat, einer insbesondere in Europa ausufernden Bürokratie und verkrusteten etablierten Parteien gegenüber“, so Just.

Die Freien Bürger wollen zur Kreistagswahl 2021 nicht nur in Schortens/Sande, sondern auch in den anderen Kommunen mit eigenen Kandidaten antreten.