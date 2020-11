Schortens tatsächlich den Kita-Vertrag kündigt ?

Schortens /Friesland 5,6 Millionen Euro gibt Schortens allein dieses Jahr für die Kinderbetreuung aus – darin sind die Gebäude ebenso enthalten wie die Personalkosten. Diese Summe wird immer mehr zum Problem.

Sollte Schortens tatsächlich aus der Kinderbetreuung aussteigen, wird es natürlich weiter Kitas und Krippen geben. Dann müsste der Landkreis die Aufgabe wieder übernehmen. Und der wird die Aufgabe nicht schlechter erfüllen als die Stadt Schortens. Denn auch der Landkreis muss sich an gesetzliche Standards und Vorgaben halten. Der Landkreis stellt das Fachaufsichtspersonal für die Kindergärten in den Städten und Gemeinden. Um die Qualität muss man sich demnach keine Sorge machen – der Kreis betreibt in Schortens auch Schulen und auf Wangerooge eine Kita.

