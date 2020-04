Hotelbau In Schortens: Grüne: „Pläne neu denken“

Schortens Seit 16. April läuft die Online-Petition von Hans-Jürgen Klitsch und Georg Schwitters gegen den geplanten Hotelbau auf einem Bereich des Bürgerhausplatzes in Schortens. Am Montag hatten 53 Unterstützer die Petition „Stopp! Kein Hotel vor dem Bürgerhaus in Schortens“ unterschrieben, davon waren 43 Schortenser. Mit ihrer Unterschrift teilen die Unterstützer folgendes:

Die Online-Petition „Stopp! Kein Hotel vor dem Bürgerhaus in Schortens!“ ist nun freigeschaltet: „In dieser openpetition finden die Bürgerinnen und Bürger auch eine ausführliche Begründung für unsere Ablehnung des vierstöckigen Hotelneubaus“, teilt Hans-Jürgen Klitsch mit. Er und Georg Schwitters haben eine Bürgerinitiative gegen den Hotelbau auf dem Bürgerhausplatz gestartet. Kontakt: Tel. 04461/82 283 oder 83 189. www.openpetition.de/petition/online/stopp-kein-hotel-vor-dem-buergerhaus-in-schortens

• Wir haben die Vorstellung von einem offenen, lebendigen, vielseitigen Marktplatz vor dem Bürgerhaus.

• Wir wollen, dass der Marktplatz in seiner jetzigen Größe erhalten bleibt, nicht wahllos zugebaut wird.

• Wir wollen, dass keine massiven Baukörper die heute noch freie Sicht auf einen freien Platz verstellen.

• Wir wollen, dass der Marktplatz ungeschmälert eine Begegnungsplattform für die Schortenser Bürger bleibt und städtebaulich zukunftsfähig entwickelt wird.

Dem stimmt auch Schortens’ Grünen-Ortsverband in Teilen zu: „Die Bürgerinitiative gegen den Bau eines Hotels an dieser Stelle hat nicht Unrecht, wenn sie beklagt, dass damit die Weite des Bürgerhausvorplatzes verloren geht. Dient dieser doch nicht nur als Park- und Marktplatz, sondern auch als Veranstaltungsort. Mit der Realisierung eines solchen Hotelklotzes geht die Luftigkeit und Weite einer großzügigen Öffnung dieses Ortes unwiederbringlich verloren“, teilte am Montag Grüne-Sprecherin Imke Presting mit.

Schortens’ Grünen sehen genau wie die Bürgerinitiative, dass die Auslegungsfrist des Bebauungsplans wegen der Schließung des Rathauses in Corona-Zeiten nicht eingehalten wurde. „Die Veröffentlichung im Internet erfolgt nach Bau-Gesetz lediglich zusätzlich, ersetzt aber eine Auslegung nicht. Ich halte das Vorgehen bei der Auslegung für bedenklich und würde mir mehr Rechtssicherheit wünschen“, sagt Imke Presting.

Noch sei es nicht zu spät, das Thema Hotel neu zu denken, glauben die Grünen: „Der Bebauungsplan ist noch nicht verabschiedet und die Verträge noch nicht geschlossen. Wir appellieren an den Rat, diesem Thema mehr Zeit und Diskussionsmöglichkeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern einzuräumen und nicht am 29. April vollendete Tatsachen zu schaffen.“

Schon im Rat hatte sich die Grünen-Fraktion gegen die Hotelbaupläne positioniert: „Quadratisch, praktisch, gut“ hatte Fraktionssprecher Wolfgang Ottens den Entwurf genannt. Auch Imke Presting hat „Zweifel, ob die Architektur überhaupt zu und in unsere Stadt an dieser Stelle passt“.

Die Grünen hatten für den Hotelbau das Kindergarten-Grundstück Weichselstraße, das der Stadt gehört, ins Spiel gebracht. „Unseres Erachtens würde sich das ca. 4000 Quadratmeter große Grundstück dafür ideal eignen, böte es doch nicht nur Platz für ein Hotel, sondern auch für den entsprechenden Parkraum. Und wenn man die Idee einer Verbindung zum Bürgerhaus hätte weiterverfolgen wollen, dann wäre bei Abbindung der Rheinstraße eine solche realisierbar gewesen“, glaubt Imke Presting.

Dafür spreche, dass der Hotel-Investor nicht nur die Fläche Menkestraße/Rheinstraße kaufen, sondern sich auch das Grundstück Weichselstraße vertraglich zusichern lassen wolle, so die Grünen.