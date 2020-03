Corona: Wer helfen kann, soll sich melden

Schortens /Jever Um von Corona gefährdete Mitmenschen zu schützen, bieten Facebook-User ihre Hilfe an. Eine von ihnen ist die Schortenserin Juliane Werdermann. Sie sucht weitere Helfer, die Einkäufe für Menschen in Quarantäne anbieten könnten. „Spontane Betreuung“ der Kleinsten oder Einkäufe für Mitbürger aus Risikogruppen – das ist die Hilfe, die zurzeit gebraucht wird, sagt sie: „Es geht darum, sich gegenseitig zu helfen. Und vielleicht einen Babysitter oder eine Betreuung für sein Kind zu finden, und nicht darum, große Gruppen zu bilden. Zudem habe ich Sorge, dass viele Kinder alleine zu Hause bleiben müssen, obwohl sie noch klein sind“, sagt Werdermann.

Auch Kurt Langkau meldet sich auf Facebook in einer Schortens-Gruppen: „Ich will für Schortens eine so genannte Einkaufsgruppe ins Leben rufen. Gesucht werden Freiwillige, die für Mitbürger, die in Quarantäne sind oder gesundheitlich eingeschränkt und keine Verwandte haben, einen Einkauf oder Apothekengang übernehmen könnten“, schreibt er. Wer nicht auf Facebook unterwegs ist, kann sich auch auf der Seite „Die Einkaufshelden“ der Jungen Union als Helfer oder Hilfesuchender registrieren.

Auch in Jever melden sich Menschen und Institutionen. Christina Haartje-Graalfs vom Verein „Menschenkinder“ und das Büro der Montessori-Werkstatt bieten über Facebook und über das Vereinsbüro an, Hilfesuchende und Helfer zueinander bringen. Unter der Telefonnummer 04461/ 5535 kann man sich montags bis samstags zwischen 8 und 14 Uhr melden.

„Die selbstverständliche, gegenseitige Hilfe ist in diesen Tagen ein ganz wichtiges Gemeingut und diese Art von Hilfe ist das Wenigste, was wir tun können“, sagt Haartje-Graalfs.