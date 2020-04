Kritik an Sperrung der Hundefläche

Schortens Die Sperrung der Hundefreilauffläche am Schortenser Huntsteert kam durch einen Hinweis der Stadt Schortens beim Landkreis Friesland zustande. Das Ordnungsamt der Stadt habe nach einem Hinwies aus der Bevölkerung beim Landkreis um rechtliche Klärung gebeten, wie die Stadt wegen der Corona-Krise und der Still­legung von Spiel- und Freizeitflächen nun mit der Hundefreilauffläche umgehen soll, betätigte Heiko Klein der NWZ auf Nachfrage. Daraufhin habe letztlich der Landkreis entschieden, auch diese Fläche in die Kategorie der Spiel- und Bolzplätze einzustufen und vorübergehend zu schließen.

Die Flächen in der Hohen Gast in Schortens und an der Steinseifersdorfer Straße in Middelsfähr, wo zeitweise auch Hunde frei laufen dürfen, wurden nicht angefragt.

Die Entscheidung des Landkreises stößt in der Politik vor Ort auf Unverständnis: „Nun dürfen die Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen, dafür werden weiträumige Flächen zur artgerechten Haltung von Haustieren abgeriegelt“, kritisiert Axel Homfeldt die (Fehl-)Entscheidung der Behörden. Er vermisse eine Güterabwägung: „Die Frage lautet doch: Welches Ziel will man mit der Maßnahme erreichen? Und welche Folgen hat die Entscheidung?“

Für Homfeldt ist die Sache klar: Es treffen sich nun vermehrt Leute beziehungsweise Hundehalter im Wald. Und die Akzeptanz der Bevölkerung für Maßnahmen, die die Freiheit und den Bewegungsradius beschränken, schwinde so immer mehr. Es sei nicht mehr zu vermitteln, weshalb nun Baumärkte wieder öffnen dürfen, Hundefreilaufflächen aber geschlossen werden oder aber der Berliner-Verkaufswagen schließen muss, der Spargel-Stand nebenan aber nicht.