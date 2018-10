Schortens „Warum müssen SPD, FDP und Janto Just die Verwaltung schützen?“, fragt der CDU-Fraktionsvorsitzende Axel Homfeldt. „Ich habe mein Ratsmandat stets so verstanden, dass wir als gewählte Vertreter die Bürger un­terstützen. Wie sich aus demokratischen Mehrheiten ein Schutzbedürfnis der Verwaltung ergibt, verstehe ich nicht“, so Homfeldt.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende reagiert damit auf die Kritik der neuen Gruppe von SPD/FDP und Janto Justs Freien Bürgern, die nun im Verwaltungsausschuss für neue Mehrheitsverhältnisse sorgen. In der Gruppenbildung gehe es aus Homfeldts Sicht nicht um gemeinsame Inhalte. „Es geht hier offenbar nur noch um Macht. Wer sich so sehr auf uns als politischen Mitbewerber einschießt, der hat die Bürger längst aus den Augen verloren“, so Homfeldt.

Dem Vorwurf, die CDU würde die mangelhafte Raumsituation in der Grundschule Roffhausen aufbauschen, widerspricht der Fraktionsvorsitzende ebenso wie dem Vorwurf der „Mauschelei“ beim Thema Hähnchenmast. „Was will die SPD beim Hähnchenmaststall tun? Demonstriert wurde ja nun und es wurde eine Familie aus Schortens an den Pranger gestellt. Was soll aus Sicht der neuen Gruppe zu diesem Thema jetzt passieren, außer miteinander zu sprechen? Diesen Vorschlag bleiben sie schuldig“, erklärt der CDU-Fraktionschef.

Wer eine Gruppe bilde, um eine unliebsame Mehrheit im Verwaltungsausschuss zu beseitigen, werfe eine Menge Fragen auf. „Wenn ich als Politiker eine andere Meinung als meine eigene nicht mehr ertragen kann, dann bin ich als Mandatsträger in der Politik nicht mehr am richtigen Ort“, meint Homfeldt.